Rusya'ya kimyasal silah iddiasıyla yaptırım uygulayan ABD, biyolojik laboratuvarlarına erişimi kısıtlıyor

Skripal vakasında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Rusya'ya yaptırım kararı alan ve bazı yaptırımlardan kaçınmak için ABD'li müfettişlere Rusya'da kimyasal veya biyolojik silah geliştirilmediğini ve kullanılmadığını teyit etmek üzere kapılarını açma koşulunu öne süren ABD, çeşitli ülkelerde bulunan laboratuvarlarını kapalı tutmaya devam ediyor.

© AP Photo / Alfonso Perez 'ABD, Tiflis'te biyolojik silah geliştiriyor'

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli biyolojik silah programı hakkında çok sayıda habere imza atan Bulgar bağımsız araştırmacı gazeteci Dilyara Gaytanciyeva, Gürcistan'daki Amerikan laboratuvarına girişinin engellendiği anları yayınlayarak Washington'un açık şekilde ikiyüzlü davrandığını vurguladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Gaytanciyeva, "ABD, Rusya'dan biyolojik silah müfettişlerine erişim sağlamasını istiyor. Neden biyolojik silah müfettişleri Gürcistan'daki Pentagon'a ait biyolojik laboratuvarı da incelemiyor?" ifadelerini kullandı.

#US wants #Russia to give access to bioweapons inspectors. Why not bioweapons inspectors check the #Pentagon biolab in #Georgia as well? pic.twitter.com/61Dx2SGxhO — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) August 9, 2018

​​'BİNAYA YAKLAŞMAMIZ DAHİ ENGELLNİYOR'

Söz konusu laboratuvarın bazı alanlarına girişinin engellendiğini kaydeden Gaytanciyeva, "Eğer tesis, gizli ve askeri değilse, neden medya mensuplarının binanın yakınına dahi gelmesi engelleniyor? ABD diplomatik plakalarını taşıyan araçların görüldüğü binanın duvarlarının ardından gerçekte ne olabilir? Gürcistan'daki bu Amerikan biyoloji laboratuvarını kim denetleyebilir? dedi.

RUSYA, ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİNDE VURGU YAPMIŞTI

Rusya yönetimi, 2016 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Rusya çevresinde askeri-biyolojik laboratuvar ağı kurduğuna ve bunun ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.

© Fotoğraf : RIA Novosti / Ramil Sitdikov Rusya Maliye Bakanlığı: ABD'nin Moskova'nın kamu borcuna yönelik olası yaptırım haberleri korkutucu değil

Moskova'nın ulusal güvenlik stratejisinde yer verdiği bu kritik bilgi, ABD merkezli New Eastern Outlook dergisi yazarlarından Henry Kamens'in kaleme aldığı yazıyla desteklenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Mariya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmek üzere Moskova'ya ekonomi ağırlıklı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.