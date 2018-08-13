Rusya'ya kimyasal silah iddiasıyla yaptırım uygulayan ABD, biyolojik laboratuvarlarına erişimi kısıtlıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Gaytanciyeva, "ABD, Rusya'dan biyolojik silah müfettişlerine erişim sağlamasını istiyor. Neden biyolojik silah müfettişleri Gürcistan'daki Pentagon'a ait biyolojik laboratuvarı da incelemiyor?" ifadelerini kullandı.
#US wants #Russia to give access to bioweapons inspectors. Why not bioweapons inspectors check the #Pentagon biolab in #Georgia as well? pic.twitter.com/61Dx2SGxhO— Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) August 9, 2018
'BİNAYA YAKLAŞMAMIZ DAHİ ENGELLNİYOR'
Söz konusu laboratuvarın bazı alanlarına girişinin engellendiğini kaydeden Gaytanciyeva, "Eğer tesis, gizli ve askeri değilse, neden medya mensuplarının binanın yakınına dahi gelmesi engelleniyor? ABD diplomatik plakalarını taşıyan araçların görüldüğü binanın duvarlarının ardından gerçekte ne olabilir? Gürcistan'daki bu Amerikan biyoloji laboratuvarını kim denetleyebilir? dedi.
RUSYA, ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİNDE VURGU YAPMIŞTI
Rusya yönetimi, 2016 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Rusya çevresinde askeri-biyolojik laboratuvar ağı kurduğuna ve bunun ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Mariya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmek üzere Moskova'ya ekonomi ağırlıklı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.
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