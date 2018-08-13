Peskov: Putin ve Ruhani, Suriye'de işbirliği ve ABD'nin eylemlerini konuştu

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, Kazakistan’ın Aktav kentinde gerçekleştirilen Hazar Beşlisi zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede ikilinin Suriye'de işbirliği ve ABD’nin eylemlerini değerlendirdiğini söyledi. Peskov’a göre Putin, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili henüz bir talimat vermedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Kazakistan'ın Aktav kentinde Hazar Denizi'nin statüsünü belirlemeye yönelik dün gerçekleştirilen zirvede Vladimir Putin ve Hasan Ruhani arasındaki görüşmenin gündeminde neler olduğu yönündeki sorusunu yanıtladı.

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Peskov, "İkili Washington'ın eylemlerinin yarattığı durum, Rusya-İran ilişkileri ve Suriye konusu ele alındı" yanıtını verdi.

İran nükleer programına yönelik Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekilen ABD'nin Başkanı Donald Trump 6 Ağustos'ta İran'a karşı yaptırımların yeniden başlatılması yönünde kararname imzaladı. Bu bağlamda Trump'ın deyimiyle İran'a karşı şimdiye kadarki ‘en sert' yaptırımlar getirildi.

Washington son olarak eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından Moskova'nın suçlu olduğu iddiasıyla Rusya'ya yönelik 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni bir yaptırım paketi hazırladı.

‘PUTİN ABD'NİN YENİ YAPTIRIMLARINA İLİŞKİN HENÜZ TALİMAT VERMEDİ'

Moskova, ABD'nin yeni yaptırımlarına benzer şekilde karşılık verileceğini belirtmişti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov "Burada karşılıklılık ilkesi söz konusu. Putin henüz konuyla ilgili bir talimat vermedi, zira şimdilik sadece yaptırım paketi hazırlandığı bilgisi geldi. Yaptırımlar henüz uygulamaya geçmedi.

Peskov "Bu hafta ortası yoğun geçecek, Putin bölgesel seyahat gerçekleşecek. Haftanın sonunda da uluslararası bir yolculuğu olacak" dedi. Rus liderin nereye gideceğini belirtmeyen Peskov, ayrıntıları daha sonra paylaşacaklarını ifade etti.

ALMANYA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: PUTİN İLE MERKEL GÖRÜŞECEK

Diğer yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 18 Ağustos'ta kendi rezidansında ağırlayacağını söyledi. Seibert'e göre, ikilinin gündeminde dış politikadaki önemli konular, Suriye ve Ukrayna'daki durum, enerji alanında işbirliği ve ikili ilişkiler yer alacak.