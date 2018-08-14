Rus turizmcilerden, Türkiye’nin charter seferlerine destek ve tur fiyatlarında artış beklentisi

Gorin, ‘Sonbaharda Türkiye charter uçak seferlerine destek sağlanmasını öngören programı yeniden başlatmak niyetinde. Bu durumda Türkiye'ye seyahatler sonbahar-kış mevsiminde fiyat açısından daha uygun olabilecek' ifadelerini kullandı.

Charter uçak seferlerini yapan turizm şirketlerine sağlanacak destek programının genellikle Eylül'de açıklandığını vurgulayan Gorin, sözlerine şunları ekledi:

"Bu yıl önerilecek programın detaylarını henüz bilmiyoruz, ama 2017'de Türkiye charter uçak seferlerini yapan şirketlere uçak tipine göre 6'dan 9 bin dolara kadar destek sağlıyordu. Her halükarda desteğin sağlanması turistler için fiyatları daha çekici hale getirdiği aşikar."

'TÜRKİYE'YE TUR FİYATLARININ ARTIŞI BEKLENEBİLİR'

Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR)'nden yapılan açıklamada, dolar fiyatındaki artış nedeniyle Türkiye'ye tur fiyatlarının Rus turistler için artabileceği belirtildi. Pegas Touristik Genel Müdürü Anna Podgornaya'yı kaynak gösteren ATOR açıklamasında, ‘Liranın değer kaybı, Türkiye'ye tur fiyatlarının düşmesine neden olmayacak. Yabancı partnerlerle tüm hesap işlemleri dolar üzerinden yapılıyor. Doların ruble karşısındaki artışını göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'ye tur fiyatlarının artışı beklenebilir. Tur operatörleri, önümüzdeki sezonda Türkiye'ye seyahat fiyatının şimdikine göre en az yüzde 5 daha artabileceğini tahmin ediyor' ifadelerine yer verildi.