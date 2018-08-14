Peskov: ABD askeri bütçesi, Rusya’nın tehdit olarak konumlandırılmasından söz ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uluslararası hukuka göre yükümlülüklerini asla ihlal etmediğini ve onlara bağlı kaldığını kaydederken, ABD'nin askeri savunma bütçesinde Rusya'nın tehdit olarak konumlandırılmasından söz edildiğini söyledi.

ABD'de savunma harcamalarındaki artışı yorumlayan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülkenin savunma bütçelerinin farkının ortada olduğu bir dönemde ABD'nin Rusya'yı barışı tehdit eden bir ülke olarak ilan etme çabalarının temelsiz olduğunu ifade eti.

Kremlin Sözcüsü, "Bütçe artışından önce, ABD savunma bütçesi ülkemizin ilgili bütçesinden oldukça fazlaydı ki bu da en azından Rusya'nın ABD içindeki konumunun, Kuzey Amerika kıtasındaki ülkeler olsun, Avrupa ülkeleri olsun hepsine karşı bir tehdit olarak gösterilmesinin asılsız olduğunu gösteriyor. Rakamlar her şeyi söylüyor zaten" dedi.

Aynı zamanda, Sarmat füze sistemi ve diğer yeni Rus silahlarının START-3 antlaşması kapsamında olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Kremlin sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ''Yeni silah sistemlerinin hepsi uluslararası belgelerin ruhuna harfiyen uygundur'' dediğini hatırlatarak, Rusya'nın uluslararası hukuka göre yükümlülüklerini asla ihlal etmediğini ve onlara bağlı kaldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump 2019 mali yılı için 716 milyar dolarlık savunma bütçesini imzalarken, belgede Ukrayna'ya askeri yardımın sürdürülmesi ve Rusya'ya askeri alanda karşı koymaya yönelik bir dizi tedbir öngörülüyor.