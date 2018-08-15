KCNA: Putin, Kim’le yakın zamanda görüşmeye hazır olduğunu belirtti

Telgrafta Putin ayrıca "İkili ilişkiler ve önemli bölgesel konuları ele almak için yakın zamanda sizinle görüşmeye hazır olduğumu belirtirim" ifadeleri de yer aldı.
Rus lider ayrıca Rusya, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin ortak projeleri gerçekleştirmeye başlayarak tüm taraflar için faydalı bir ilişki geliştirebileceklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin'in Kuzey Kore liderine tebrik mesajı gönderdiğini doğrulayarak, karşılıklı diyalog ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladığını aktardı.
Rusya, Kim Jong Un'u, 11-13 Eylül'de yapılacak Doğu Ekonomik Forumu'na davet etmişti. Ancak Peskov, Kim'in foruma katılıp katılmayacağına ilişkin henüz bir doğrulama gelmediğini belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)