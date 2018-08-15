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17:05 15 Ağustos 2018
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

    Rus Dışişleri: Türk-Rus işbirliği, üçüncü ülkeleri hedef almıyor

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    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk-Rus işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını ifade etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
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    Rusya'dan Yunanistan'a nota
    Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Moskova ve Atina arasındaki diplomatik gerilim kapsamında yaptığı açıklama sırasında Türk-Rus işbirliğinin Yunanistan da dahil üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı.

    Zaharova, "Daha önce tüm düzeylerde birçok kez altını çizdiğimiz üzere, Rusya, herhangi bir ülkeyle başka bir ülkeye karşı dostluk kurmaz. Rus işbirliği, örnek niteliğindedir ve bu tez, basında da aktif olarak ele alınıyor. Örneğin, Türk-Rus işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor" dedi.

    Atina'nın Rus diplomatları sınırdışı etmesine Moskova tarafından verilen yanıtı eleştiren Yunan Dışişleri, Rusya'yı 'Türkiye'nin silah arkadaşı' olarak nitelemiş ve Moskova'nın, 190 yıllık ikili ilişkilerin özelliklerinden biri olan dostluk ve işbirliği seviyesinden kararlı bir şekilde uzaklaştığını savunmuştu.

    'YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYİ UMUYORUZ'

    Bu arada Zaharova, Yunanistan'la ilişkilerin zarar görmesine yol açan süreci başlatan tarafın Rusya olmadığını ve Moskova'nın Atina'yla ilişkileri normalleştirmeyi umduğunu kaydetti.

    Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunanistan'la ilişkilerin zarar görmesine yol açan süreci başlatan tarafın Rusya olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aksine, Atina'yla tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmeye bağlılığımızı koruyoruz. Yaşanan sürecin anormal ve geçici olduğunu düşünüyor ve bir an evvel geride kalmasını umuyoruz. Tam teşekküllü işbirliğinin iki ülke halklarının çıkarına olacak şekilde yeniden tesis edilmesi için gereken sabrı ve sorumluluğu göstermeye hazırız."

    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye, Rusya, Yunanistan, Moskova, Atina
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