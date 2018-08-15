Zaharova: ABD, Süpermen rolünün hakkını veremedi

Zaharova, aksine çatışmaların daha da arttığının ve daha kapsamlı hale geldiğinin altını çizdi.
'ABD VE İNGİLTERE PROVOKASYONU KABUL EDİNCEYE KADAR TALEBİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Zaharova, İngiltere'nin Salisbury ve Amesbury kentlerindeki zehirleme vakalarına da değindi.
Zaharova, "Moskova, Salisbury ve Amesbury'deki gibi provokasyonlara nitelikli ve kesin bir dille yanıt verecek, bulgular sunacak ve bilgi sunulmasını talep edecek. ABD ve İngiltere bu yaşananların büyük bir provokasyon olduğunu kabul edene dek bu tutumumuzu sergilemeyi sürdüreceğiz" dedi.
Zaharova, "İngiltere ve ABD, hileye başvurarak büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor. Bu kabul edilemez ve umarım ülkemize karşı bu türden bir provokasyon saldırısı bir daha düzenlenmez" diye ekledi.
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