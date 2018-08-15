Zaharova: ABD, Süpermen rolünün hakkını veremedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kendisini ayrıcalıklı ülke ilan eden ABD'nin uluslararası çatışmaların çözümü için 'Süpermen rolünü hakkıyla yerine getiremediğini' belirtti.

Zaharova, "Eğer ABD, dünyaya gerçekten istikrar getirseydi, güvenliği artırsaydı, ülkeleri barıştırsaydı, yeni çatışmaları önleseydi ve çözseydi, birçok ülke ABD'nin ayrıcalıklı konumunu destekleyebilirdi. Zira bu büyük bir siyasi, mali, ahlaki sorumluluk. Yardıma koşan bir Süpermen gibi olabilirdi. Ancak nedense ABD, bu rolün altından kalkamadı" ifadelerini kullandı.

Zaharova, aksine çatışmaların daha da arttığının ve daha kapsamlı hale geldiğinin altını çizdi.

'ABD VE İNGİLTERE PROVOKASYONU KABUL EDİNCEYE KADAR TALEBİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Zaharova, İngiltere'nin Salisbury ve Amesbury kentlerindeki zehirleme vakalarına da değindi.

Zaharova, "Moskova, Salisbury ve Amesbury'deki gibi provokasyonlara nitelikli ve kesin bir dille yanıt verecek, bulgular sunacak ve bilgi sunulmasını talep edecek. ABD ve İngiltere bu yaşananların büyük bir provokasyon olduğunu kabul edene dek bu tutumumuzu sergilemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Zaharova, "İngiltere ve ABD, hileye başvurarak büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor. Bu kabul edilemez ve umarım ülkemize karşı bu türden bir provokasyon saldırısı bir daha düzenlenmez" diye ekledi.