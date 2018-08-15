Rusya: Washington, Butina’yı işbirliğine zorluyormuş gibi bir izlenim yaratıyor

‘SORUŞTURMAYI DERHAL DURDURUN'
Zaharova, koşulları olabildiğince zorlaştırılarak Butina'nın işbirliğine zorlandığı gibi bir izlenim oluştuğunu belirterek "ABD'nin bu tür davranışları kabul edilemez. Butina'ya derhal gerekli tam kapsamlı tıbbi yardımın sağlanması ve hakkındaki asılsız suçlamalara dayalı cezai soruşturmanın durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.
Kısa süre önce ABD'de yüksek lisans eğitimini bitiren 29 yaşındaki Mariya Butina, Rusya hükümetinin çıkarlarını desteklemek amacıyla ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla 'yabancı ajan kanunu' (FARA) kapsamında tutuklanmıştı. Butina'nın ABD başsavcılığından izinsiz olarak ABD vatandaşları ile gizli bağlantılar kurduğu ileri sürülmüştü.
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