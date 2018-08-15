Rusya: Washington, Butina’yı işbirliğine zorluyormuş gibi bir izlenim yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de Rusya hükümeti adına ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Mariya Butina’nın tutukluluk koşullarının ağır olduğunu ve sağlığının bozulduğunu belirtti. Zaharova, Butina’ya yönelik yaklaşımın onun işbirliğine zorlandığı izlenimi yarattığını belirtti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova Rus diplomatların Washington'da tutuklu bulunan Butina'ya erişim sağlayabildiğini belirtti. Zaharova "Butina'ya telefon kullanma izni verildi, verilen gıda da daha iyi hale getirildi. Ancak yaptığımız birçok başvuruya rağmen, bulunduğu koşullar hâlâ ağır. Bunun sonucunda da sağlığı bozuldu" ifadelerini kullandı.

‘SORUŞTURMAYI DERHAL DURDURUN'

Zaharova, koşulları olabildiğince zorlaştırılarak Butina'nın işbirliğine zorlandığı gibi bir izlenim oluştuğunu belirterek "ABD'nin bu tür davranışları kabul edilemez. Butina'ya derhal gerekli tam kapsamlı tıbbi yardımın sağlanması ve hakkındaki asılsız suçlamalara dayalı cezai soruşturmanın durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Kısa süre önce ABD'de yüksek lisans eğitimini bitiren 29 yaşındaki Mariya Butina, Rusya hükümetinin çıkarlarını desteklemek amacıyla ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla 'yabancı ajan kanunu' (FARA) kapsamında tutuklanmıştı. Butina'nın ABD başsavcılığından izinsiz olarak ABD vatandaşları ile gizli bağlantılar kurduğu ileri sürülmüştü.