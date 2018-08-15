Rus uzman: ABD, Türkiye'ye yaptırımları artırmaz, stratejik işbirliği sürer

© REUTERS / Francois Lenoir/File Photo Rus uzman: ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik ciddi, ancak kopma olmaz

Sputnik'e konuşan Timofeyev, "Ticaret savaşı, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi ihtilafları derinleştirdi ve ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırımların etkisini artırdı. Papaz Andrew Brunson ve FETÖ lideri Fetullah Gülen konusunda ciddi görüş ayrılıkları var. Eğer bu, tarafların avantajlı koşullar elde etmeye çatıştığı sıradan bir ticaret savaşı olsaydı, bu kadar dramatik bir durumla karşı karşıya kalmazdık. Ancak mevcut ticaret savaşı, siyasi ihtilafları daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Panik havası yaratmanın ve olumsuz tahminlerde bulunmanın gerekli olmadığına da inanan Rus uzmana göre Türkiye ve ABD, temel alanlarda işbirliğine devam edecek.

Timofeyev, "Şu anda Türkler, müzakerelerde daha avantajlı konumda olmak için tartışmanın ateşini yükseltiyor. Bu, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik işbirliğinin değişeceği anlamına gelmiyor. İki ülke, muhtemelen temel alanlarda müttefik olarak kalmaya devam edecek" yorumunda bulundu.