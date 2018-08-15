Rus Dışişleri: ABD’nin Açık Semalar Anlaşması ile ilgili hak iddiaları asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya Açık Semalar Anlaşması ile ilgili yönelttiği hak iddialarının asılsız olduğunu ve olası sorunların çözülmesi için değil, derinleştirilmesi için kullanıldığını belirtti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD tarafından yöneltilen hak iddiaları asılsız" ifadelerini kullandı.

Zaharova, ABD'nin ‘eğer varsa sorunların çözümü için değil, kesinlikle uydurma olan bu sorunları enformasyon alanında ya Rusya'ya yeni baskı, ya da yeni yaptırımlar için kullanmayı amaçladığını' vurguladı.

Rus diplomat, Washington'un Rusya'nın anlaşmayı gerektiği gibi uygulamadığını zannetse dahi, bu tür sorunların çözümü için ikili görüşme kanallarının mevcut olduğunu ifade etti.

‘ABD'NİN BÜTÇE PLANINDAKİ REKOR ARTIŞ ULUSLARARASI GÜVENLİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Zaharova, ABD'nin yeni bütçe planına konulan rekor harcamaların uluslararası güvenlik sisteminin üzerine yıkıcı etki yaptığını kaydetti.

Zaharova, "ABD Başkanı'nın 13 Ağustos'ta imzaladığı, ulusal savunma için aşırı giderlerin bulunduğu 2019 bütçe planı, aslında Washington'un güç yoluyla uluslararası arenada egemen rolünü arttırmaya yönelik rotasını belirliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Askeri bütçenin benzersiz bir şekilde 716 milyar dolara çıkarılması, son 15 yıl için rekor seviyeye ulaşan hacmin arttırılması, mevcut uluslararası güvenlik sisteminin üzerine yıkıcı etki yapıyor."

Bütçe planına konulan Ukrayna ile ilgili maddeye de değinen Zaharova, "Ukrayna'daki Poroşenko rejimine, fiilen iç savaş halinde olan bir ülkeye ölümcül silah sevkiyatları için de ayrı madde konulmuş durumda. Bu elbette ki Donbass'taki sorunun kısa zamanda çözülmesini istemeyen Ukraynalıların ekmeğine yağ sürüyor" ifadelerini kullandı.

‘AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞAN RUS UZMANLARIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE'

Zaharova, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması konusunda Rusya ile işbirliğine getirdiği kısıtlamaların ve uçakların modernizasyonuna koyduğu yasağın Rus uzmanların güvenliği için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Zaharova, "Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'nı sözde ihlal ettiğine atıfta bulunarak bu belge üzerinde yapılan işbirliğine kısıtlamalar getiriliyor. Bütçe, bu anlaşma kapsamında uçuş gerçekleştiren, çoktandır eskiyen uçak filosunun modernizasyonu için mali kaynağın sağlanmasını yasaklıyor ve bu durum, sadece ABD'li mürettebatların değil, uçaklarda bulunan Rus temsilcilerin güvenliğini de tehlikeye atıyor" diye konuştu.

‘ABD'NİN 'SALİSBURY VAKASI' İLE İLGİLİ YENİ YAPTIRIMLARI ASILSIZ'

ABD'nin Skripal vakasında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlara da değinen Zaharova, söz konusu yaptırımların asılsız olduğunu ifade etti.

Zaharova, "Salisbury'deki Rus vatandaşlarıyla ilgili provokasyona ABD'li politikacılar da katılarak, Salisbury ve Amesbury'deki vakalarına dayandırdıkları Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Kanıtsız olarak alınmış olan bu kararları, önyargılı ve siyasi motiflere dayalı olarak değerlendiriyoruz, tüm bunlar, on yılı aşkın bir süre önce Irak'ta kimyasal silahların bulunduğu iddia edilen bir senaryoyu andırıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Yuliya Skripal ve babasının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi eksikliğinden endişeliyiz ve İngiliz makamların Rus Büyükelçiliği çalışanlarına kendilerine ulaşmasına hala engel olmalarına hayret ediyoruz."

Zaharova, Londra ve Washington'un Salisbury olayı ile ilgili itibar kaybının Irak davasına göre çok daha ciddi olacağını belirtti. 10 yılı aşkın bir süre önce İngiltere ve ABD'nin Irak'ta kimyasal silah olduğuna dair kesin kanıtlar olduğunu belirterek karar aldıklarını söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:

"O zaman İngiltere ve ABD bu bağlamda karar aldı. Bu karar, gerçeklerle kanıtlanmamıştı ve daha sonra öğrendiğimiz gibi, çarpıtma amacı taşıyan yalan verilere dayandırılmıştı. Londra ve Washington'un Irak derslerinden herhangi bir sonuca varamadıklarını görüyoruz. Ancak bu kez emin olabilirsiniz ki, yaptıklarının itibar faturası çok daha ciddi olacak."

‘ABD YAPTIRIMLARLA İRAN'DAKİ İSTİKRARI BOZMAYA ÇALIŞIYOR'

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına da değinen Zaharova, Washington'un yaptırımlar ve siyasi baskıyla İran'ın iç istikrarını bozmaya çalıştığını vurguladı. ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson'un İngiltere'ye Tahran'a baskı yapmak için ABD'nin tarafında yer alma çağrısını değerlendiren Zaharova, şöyle konuştu:

"Amerikalı diplomat tarafından yapılan bu yorumlar, ABD'nin yasadışı ekonomik yaptırımlarla, siyasi baskıyla, iç baskıyla İran'daki istikrarı aktif bir şekilde bozmaya çalışması dikkate alındığında kesinlikle yersiz."