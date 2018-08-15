Kayıt
20:18 15 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Mariya Zaharova

    Rus Dışişleri: ABD’nin Açık Semalar Anlaşması ile ilgili hak iddiaları asılsız

    Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya Açık Semalar Anlaşması ile ilgili yönelttiği hak iddialarının asılsız olduğunu ve olası sorunların çözülmesi için değil, derinleştirilmesi için kullanıldığını belirtti.

    Rus savaş uçağı
    © Sputnik /
    ABD, Rusya ile Açık Semalar ve START Anlaşması'nı askıya aldı
    Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD tarafından yöneltilen hak iddiaları asılsız" ifadelerini kullandı.

    Zaharova, ABD'nin ‘eğer varsa sorunların çözümü için değil, kesinlikle uydurma olan bu sorunları enformasyon alanında ya Rusya'ya yeni baskı, ya da yeni yaptırımlar için kullanmayı amaçladığını' vurguladı.

    Rus diplomat, Washington'un Rusya'nın anlaşmayı gerektiği gibi uygulamadığını zannetse dahi, bu tür sorunların çözümü için ikili görüşme kanallarının mevcut olduğunu ifade etti.

    ‘ABD'NİN BÜTÇE PLANINDAKİ REKOR ARTIŞ ULUSLARARASI GÜVENLİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

    Zaharova, ABD'nin yeni bütçe planına konulan rekor harcamaların uluslararası güvenlik sisteminin üzerine yıkıcı etki yaptığını kaydetti.

    F-35
    © REUTERS /
    ABD Kongresi savunma harcamaları tasarısında uzlaştı: Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulacak
    Zaharova, "ABD Başkanı'nın 13 Ağustos'ta imzaladığı, ulusal savunma için aşırı giderlerin bulunduğu 2019 bütçe planı, aslında Washington'un güç yoluyla uluslararası arenada egemen rolünü arttırmaya yönelik rotasını belirliyor" dedi ve şöyle devam etti:

    "Askeri bütçenin benzersiz bir şekilde 716 milyar dolara çıkarılması, son 15 yıl için rekor seviyeye ulaşan hacmin arttırılması, mevcut uluslararası güvenlik sisteminin üzerine yıkıcı etki yapıyor."

    Bütçe planına konulan Ukrayna ile ilgili maddeye de değinen Zaharova, "Ukrayna'daki Poroşenko rejimine, fiilen iç savaş halinde olan bir ülkeye ölümcül silah sevkiyatları için de ayrı madde konulmuş durumda. Bu elbette ki Donbass'taki sorunun kısa zamanda çözülmesini istemeyen Ukraynalıların ekmeğine yağ sürüyor" ifadelerini kullandı.

    ‘AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞAN RUS UZMANLARIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE'

    Zaharova, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması konusunda Rusya ile işbirliğine getirdiği kısıtlamaların ve uçakların modernizasyonuna koyduğu yasağın Rus uzmanların güvenliği için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

    Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Peskov: ABD askeri bütçesi, Rusya’nın tehdit olarak konumlandırılmasından söz ediyor
    Zaharova, "Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'nı sözde ihlal ettiğine atıfta bulunarak bu belge üzerinde yapılan işbirliğine kısıtlamalar getiriliyor. Bütçe, bu anlaşma kapsamında uçuş gerçekleştiren, çoktandır eskiyen uçak filosunun modernizasyonu için mali kaynağın sağlanmasını yasaklıyor ve bu durum, sadece ABD'li mürettebatların değil, uçaklarda bulunan Rus temsilcilerin güvenliğini de tehlikeye atıyor" diye konuştu.

    ‘ABD'NİN 'SALİSBURY VAKASI' İLE İLGİLİ YENİ YAPTIRIMLARI ASILSIZ'

    ABD'nin Skripal vakasında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlara da değinen Zaharova, söz konusu yaptırımların asılsız olduğunu ifade etti.

    Zaharova, "Salisbury'deki Rus vatandaşlarıyla ilgili provokasyona ABD'li politikacılar da katılarak, Salisbury ve Amesbury'deki vakalarına dayandırdıkları Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Kanıtsız olarak alınmış olan bu kararları, önyargılı ve siyasi motiflere dayalı olarak değerlendiriyoruz, tüm bunlar, on yılı aşkın bir süre önce Irak'ta kimyasal silahların bulunduğu iddia edilen bir senaryoyu andırıyor" dedi ve şöyle devam etti:

    Sergey Skripal
    © REUTERS / Toby Melville
    ABD’den Rusya’ya ‘Skripal davası’ yaptırımı
    "Yuliya Skripal ve babasının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi eksikliğinden endişeliyiz ve İngiliz makamların Rus Büyükelçiliği çalışanlarına kendilerine ulaşmasına hala engel olmalarına hayret ediyoruz."

    Zaharova, Londra ve Washington'un Salisbury olayı ile ilgili itibar kaybının Irak davasına göre çok daha ciddi olacağını belirtti. 10 yılı aşkın bir süre önce İngiltere ve ABD'nin Irak'ta kimyasal silah olduğuna dair kesin kanıtlar olduğunu belirterek karar aldıklarını söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:

    "O zaman İngiltere ve ABD bu bağlamda karar aldı. Bu karar, gerçeklerle kanıtlanmamıştı ve daha sonra öğrendiğimiz gibi, çarpıtma amacı taşıyan yalan verilere dayandırılmıştı. Londra ve Washington'un Irak derslerinden herhangi bir sonuca varamadıklarını görüyoruz. Ancak bu kez emin olabilirsiniz ki, yaptıklarının itibar faturası çok daha ciddi olacak."

    ‘ABD YAPTIRIMLARLA İRAN'DAKİ İSTİKRARI BOZMAYA ÇALIŞIYOR'

    İnfografik
    ABD'nin İran'a karşı yaptırımları
    ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına da değinen Zaharova, Washington'un yaptırımlar ve siyasi baskıyla İran'ın iç istikrarını bozmaya çalıştığını vurguladı. ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson'un İngiltere'ye Tahran'a baskı yapmak için ABD'nin tarafında yer alma çağrısını değerlendiren Zaharova, şöyle konuştu:

    "Amerikalı diplomat tarafından yapılan bu yorumlar, ABD'nin yasadışı ekonomik yaptırımlarla, siyasi baskıyla, iç baskıyla İran'daki istikrarı aktif bir şekilde bozmaya çalışması dikkate alındığında kesinlikle yersiz."

    İlgili konular:

    Peskov: ABD askeri bütçesi, Rusya’nın tehdit olarak konumlandırılmasından söz ediyor
    ABD, Rusya ile Açık Semalar ve START Anlaşması'nı askıya aldı
    Rusya'ya kimyasal silah iddiasıyla yaptırım uygulayan ABD, biyolojik laboratuvarlarına erişimi kısıtlıyor
    Alman vekil: ABD, Rusya’nın kaynakları ile Alman teknolojisinin birleşmesinden korkuyor
    Rusya: ABD'nin ‘kimyasal silah kullanımı' iddiasıyla uyguladığı yaptırımlar OPCW'nin itibarını sarsıyor
    Etiketler:
    Savunma bütçesi, Açık Semalar Anlaşması, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Fernando Alonso
    Fernando Alonso, Formula 1'e veda ediyor
    Karikatür
    Otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlerin ek vergi oranı yüzde 100 artırıldı
    İnfografik
    ABD'nin İran'a karşı yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet