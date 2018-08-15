Rusya’da madende göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Rus medyasına konuşan bir kaynak, "Madendeki göçük sonucu iki kişi mahsur kaldı" dedi.

Madende toplamda 130'dan fazla işçinin bulunduğunu belirten kaynak, kalan işçilerin mahsur kalma durumu olmadığını ekledi.

Göçükte mahsur kalan işçilerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

1 İŞÇİ ÖLDÜ

Bölgenin Acil Durumlar Servisi'nden bir kaynak, RIA Novosti'ye açıklamasında, madendeki göçük sonucu mahsur kalan 2 işçiden birinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Her iki işçinin çıkarıldığını kaydeden kaynak, "Biri hayatını kaybetti, diğer yaralı" diye bildirdi.