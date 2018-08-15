Rusya’da madende göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Rus medyasına konuşan bir kaynak, "Madendeki göçük sonucu iki kişi mahsur kaldı" dedi.
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Madende toplamda 130'dan fazla işçinin bulunduğunu belirten kaynak, kalan işçilerin mahsur kalma durumu olmadığını ekledi.
Göçükte mahsur kalan işçilerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.
1 İŞÇİ ÖLDÜ
Bölgenin Acil Durumlar Servisi'nden bir kaynak, RIA Novosti'ye açıklamasında, madendeki göçük sonucu mahsur kalan 2 işçiden birinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Her iki işçinin çıkarıldığını kaydeden kaynak, "Biri hayatını kaybetti, diğer yaralı" diye bildirdi.
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