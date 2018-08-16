Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'ın düğününe katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18 Ağustos'ta Almanya'da Başbakan Angela Merkel'le görüşecek olan Putin'in, öncesinde Avusturya'da Kneissl'ın düğününe katılacağını ifade etti.

Gazetecilerin soruları üzerine Peskov, "Gideceğiz ve tebrik edeceğiz" dedi. Peskov, Rus liderin düğünün ardından karayoluyla Berlin'e geçeceğini kaydetti.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль ждет Путина на свою свадьбу 18го августа. И он приедет. По пути к Меркель. А на свадьбу Гарри и Меган в Великобританию не приехал. Потому что не надо было российских дипломатов высылать pic.twitter.com/4UXrE5ezLx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 Ağustos 2018

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kneissl'ın haziran başında Viyana'yı ziyaret eden Putin'i düğününe davet ettiğini ve Rus liderin Almanya ziyareti kapsamında böyle bir imkanı doğduğunu ifade etmişti.