Kırım’la Türkiye arasında feribot seferleri planlanıyor

Kırım Limanları Genel Müdürü Aleksey Volkov, Türkiye ile Kırım arasında sonbaharda feribot seferleri başlatmayı planladıklarını, taşıyıcı şirketleriyle konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığını söyledi. Sputnik’e konuşan Volkov, Türkiye ile Kırım arasında feribot seferleri başlatmayı istediklerini ifade etti.