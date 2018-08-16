Kremlin: İstanbul’daki dörtlü görüşme üzerinde henüz anlaşılmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Almanya, Rusya ve Fransa liderlerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini söylediği dörtlü görüşmenin henüz gündemde olmadığını, üzerinde anlaşılmadığını söyledi.

Gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği dörtlü görüşmeye katılmayı planlayıp planlamadığı sorusunu yönelttiği Peskov “Hayır, böyle bir görüşme henüz gündemde değil, henüz üzerinde anlaşılmadı” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımıyla İstanbul’da 4’lü bir zirve gerçekleştirileceğini söylemişti.

Rus Dışişleri de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un salı günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede dörtlü zirveyi ele alacağını bildirmişti. Zirvenin gerçekleşmesi halinde ana gündem maddelerinden birinin Suriyeli göçmenlere yardım olması bekleniyor.