Putin'in Avusturya dışişleri bakanına düğün hediyesi ne olacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Ağustos'ta Almanya'da Başbakan Angela Merkel'le yapacağı görüşme öncesinde Kneissl'ın düğününe katılacak.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль ждет Путина на свою свадьбу 18го августа. И он приедет. По пути к Меркель. А на свадьбу Гарри и Меган в Великобританию не приехал. Потому что не надо было российских дипломатов высылать pic.twitter.com/4UXrE5ezLx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 15, 2018

​Putin'in düğünle ilgili daveti haziran başında Viyana'yı ziyaret ettiği sırada aldığını belirten Peskov, Rus liderin daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti. Putin'in daha önce de bu tarz davetlere katıldığını kaydeden Peskov, düğün için protokol tercih etmediğini belirtti.

Peskov "Bu özel bir etkinlik, protokol olmayacak" dedi.

Peskov çifte ne hediye edileceği sorusunu da "Şimdilik bunu söyleyemem, daha sonra bildireceğiz" sözleriyle yanıtladı.