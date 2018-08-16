Putin'in Avusturya dışişleri bakanına düğün hediyesi ne olacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Ağustos'ta Almanya'da Başbakan Angela Merkel'le yapacağı görüşme öncesinde Kneissl'ın düğününe katılacak.
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль ждет Путина на свою свадьбу 18го августа. И он приедет. По пути к Меркель. А на свадьбу Гарри и Меган в Великобританию не приехал. Потому что не надо было российских дипломатов высылать pic.twitter.com/4UXrE5ezLx— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 15, 2018
Peskov "Bu özel bir etkinlik, protokol olmayacak" dedi.
Peskov çifte ne hediye edileceği sorusunu da "Şimdilik bunu söyleyemem, daha sonra bildireceğiz" sözleriyle yanıtladı.
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