Rus diplomatlar İstanbul'da rehin kalan Rus gemisi Streamline meselesini çözmeye uğraşıyor

'GEMİNİN ESKİ VE YENİ SAHİPLERİ MÜRETTEBATLA İRTİBATA GEÇMİYOR'
Gemi kaptanı Bahman Bagirov’un, mürettebatın düştüğü zor durumu bildiren başvurusunun konsolosluğa dün ulaştığına dikkat çeken Sadıkova, “Kaptan, mürettebatın birkaç aydır maaş alamadığını, geminin 11 Haziran’dan bu yana bir önceki sahibinin borcundan dolayı İstanbul’dan ayrılamadan Boğaz’ın açıklarında bekletildiğini bildirdi. Geminin ne önceki, ne de şimdiki sahipleri geminin ekibiyle irtibata geçiyor. Gemi arızalı durumda (yük bölümünde kontrol edilen su sızıntısı var, kurtarma gereçlerinin kullanım tarihi geçmiş durumda)” dedi ve şöyle devam etti:
'GEMİDE YETERLİ MİKTARDA İÇME SUYU VE GIDA BULUNUYOR'
Sadıkova, Bagirov’un konsolosluk temsilcilerine kendisinin ve tüm mürettebatın gemiyi terk etmeden kontrat çerçevesindeki haklarını savunmaya devam etmeye niyetli olduklarını ifade ettiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya Denizciler Meslek Birliği Başkanı Aleksandr Rubtsov, tadilat için İstanbul'a gelen Streamline yük gemisinin borçları nedeniyle tutuklandığını, geminin 11 Rus mürettebatının yaklaşık 2 aydır ülkelerine dönemediğini bildirmişti.
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