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00:53 17 Ağustos 2018
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    Yük gemisi

    Rus diplomatlar İstanbul'da rehin kalan Rus gemisi Streamline meselesini çözmeye uğraşıyor

    © AFP 2018 /
    Rusya
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    Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, konsolosluk çalışanlarının borçları nedeniyle İstanbul’da 11 kişilik mürettebatıyla tutuklanan kuru yük gemisi Streamline ile ilgili sorunu çözmeye yönelik çaba harcadığını belirtti.

    Yük gemisi
    © AFP 2018 /
    Streamline gemisi Rus mürettebatıyla 2 aydır İstanbul'da tutuklu
    Sputnik’e konuyla ilgili açıklama yapan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Lyudmila Sadıkova, “Durumu çözüme kavuşturmak amacıyla Streamline’ın sahibiyle, ayrıca acente şirketiyle temasa geçmek için çaba harcıyoruz. Bununla birlikte liman yetkilileri ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Sendikası’yla temas halindeyiz” diye konuştu.

    'GEMİNİN ESKİ VE YENİ SAHİPLERİ MÜRETTEBATLA İRTİBATA GEÇMİYOR'

    Gemi kaptanı Bahman Bagirov’un, mürettebatın düştüğü zor durumu bildiren başvurusunun konsolosluğa dün ulaştığına dikkat çeken Sadıkova, “Kaptan, mürettebatın birkaç aydır maaş alamadığını, geminin 11 Haziran’dan bu yana bir önceki sahibinin borcundan dolayı İstanbul’dan ayrılamadan Boğaz’ın açıklarında bekletildiğini bildirdi. Geminin ne önceki, ne de şimdiki sahipleri geminin ekibiyle irtibata geçiyor. Gemi arızalı durumda (yük bölümünde kontrol edilen su sızıntısı var, kurtarma gereçlerinin kullanım tarihi geçmiş durumda)” dedi ve şöyle devam etti:

    'GEMİDE YETERLİ MİKTARDA İÇME SUYU VE GIDA BULUNUYOR'

    Rus bayrağı
    © Sputnik / Konstantin Chalabov
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    “Kaptanın dediklerine göre şu anda gemide yeterli miktarda içme suyu ve gıda var. Arıza tehlikesi, ayrıca mürettebatın yaşamı ve sağlığına potansiyel tehdit söz konusu olduğundan biz denizcilere gemiyi terk etmelerini ve onlara Rusya’ya dönmeleri için yardımcı olmayı önerdik, orada mahkeme ve diğer kurumlar üzerinden gemi sahiplerinden maaşlarının ödenmesini talep edebilirler.”

    Sadıkova, Bagirov’un konsolosluk temsilcilerine kendisinin ve tüm mürettebatın gemiyi terk etmeden kontrat çerçevesindeki haklarını savunmaya devam etmeye niyetli olduklarını ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

    Daha önce Rusya Denizciler Meslek Birliği Başkanı Aleksandr Rubtsov, tadilat için İstanbul'a gelen Streamline yük gemisinin borçları nedeniyle tutuklandığını, geminin 11 Rus mürettebatının yaklaşık 2 aydır ülkelerine dönemediğini bildirmişti.

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    Etiketler:
    Streamline, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Lyudmila Sadıkova, Türkiye, Rusya
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