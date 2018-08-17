Şoygu ve Akar, Suriye'deki insani durumu konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Moskova'da yaptığı görüşmede Suriye'deki insani durumu ve iki ülke arasındaki işbirliğini konuştuğu belirtildi.

© REUTERS / Omar Sanadiki Lavrentyev: Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya zirvesinin ana konusu Suriye olacak

Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova'da bir araya gelen Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları, Suriye'deki insani durumu ve ikili işbirliğini ele aldı.

"Sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusunda özel önem verildi" denen açıklamada, Şoygu ve Akar'ın iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğini istişare ettiğinin altını çizildi.

'YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU'

Rusya Savunma Bakanlığı, iki bakan arasındaki görüşmenin yapıcı bir havada geçtiğini de vurguladı.

Bu arada AA'ya göre Akar'a MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik ett.