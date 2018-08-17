Rusya'dan ABD'ye nota

© AP Photo / Ivan Sekretarev ABD basını, Rusya'nın neden işgal edilemeyeceğini yazdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ABD'deki Rus diplomatik mülklerine yönelik süren hukuk ihlali nedeniyle Washington'a bakanlığımızca protesto notası gönderildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, diplomatik mülklere el konulmasının ikili ilişkilerin kapsamı dışında kaldığı ve BM Genel Sekreterliği'ne de bu ihlallere dikkat verme çağrısı yapıldığı kaydedildi.

ABD, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'nu ve Seattle Konsolosluğu'nun yanı sıra, New York ve Washington'daki ticaret temsilciliklerini kapatmıştı. Konsolosluğun rezidansına da el konulmuş ve binadaki bayraklar sökülmüştü. Başkonsolosluktaki bayraklar da binadan kaldırılmıştı.

Protesto notasında ihlallerin sürmesi halinde Rusya'nın karşılık verme hakkını elinde bulundurduğu kaydedildi.