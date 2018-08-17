Rusya'nın kamu borcunun yüzde 8'i ABD'lilerin elinde

Rusya'nın kamu borcunun yaklaşık yüzde 8'inin ABD'de mukim kişi ve kuruluşlara ait olduğu kaydedildi.

© Fotoğraf : RIA Novosti / Ramil Sitdikov Rusya Maliye Bakanlığı: ABD'nin Moskova'nın kamu borcuna yönelik olası yaptırım haberleri korkutucu değil

Sputnik'in ulaştığı Rus derecelendirme kuruluşu ACRA'nın raporuna göre Rusya'nın kamu borcunun yaklaşık yüzde 8'ine tekabül eden 719 milyar rublelik (10.7 milyar dolar) kısmı, ABD'de mukim kişi ve kuruluşların elinde.

ACRA uzmanları Dmitriy Kulikov ve Natalya Porohova, Ocak 2018 itibarıyla Rus kamu borcunun yüzde 66'sı Rusların, yüzde 7'si Lüksemburgluların, yüzde 1.4'ü Norveçlilerin ve geri kalan yüzde 4.6'lık kısmı da İngiltere, Danimarka, İtalya, Almanya ve diğer AB ülkelerindeki kişi ve kuruluşların elinde olduğunu belirtti.

Bu arada ACRA uzmanları, ABD'nin Rus kamu borcuna yönelik yaptırım uygulaması halinde yatırımcıların yüzde 8-10'u Rus kamu borçlarını elden çıkarabileceğini ifade etti.

Önceki hafta ABD'li saygın senatörlerden oluşan bir grup, Rusya'nın kamu borcuna ve devlet bankalarına yönelik yaptırımları da içeren bir yaptırım paketinin yer aldığı yasa tasarısını Kongre'nin üst kanadının onayına sunmuştu.

Rusya Maliye Bakanlığı, ABD'nin Moskova'ya yönelik olası yaptırımlarının Rusya'nın kamu borcunu kapsayabileceği yönündeki haberlerin yabancı yatırımcıların canını yakabileceğini ancak bunun korkutucu olmadığını belirtmişti.