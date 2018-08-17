Rosturizm: Kırım’a yıl başından beri 4.3 milyon turist geldi

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Olef Safonov, Kırım’ı yıl başından beri 4.3 milyon turistin ziyaret ettiğini, bu oranın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 daha fazla olduğunu ifade etti.

© Sputnik / Alexey Malgavko Kırım’la Türkiye arasında feribot seferleri planlanıyor

Gazetecilere konuşan Safonov, "Bu yıl turist sezonu ayrı bir başarılı geçti. Kırım'a 4.3 milyon turist geldi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 daha fazla. Gidişatın iyi olduğu görüşündeyiz" dedi.

Safonov, turist akışının ulaşım ve altyapı sistemlerinin geliştirilmesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Safonov'a göre, yarımadada yeni bir havalimanı, köprü inşa edilmesiyle konaklama hizmetlerinin geliştirilmesi bu artışın önemli sebeplerinden oldu.