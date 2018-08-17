Eski Rusya Maliye Bakanı: Rusya ile Türkiye'yi ciddi ekonomik ilişkilerle birbirine bağlı

© REUTERS / Ümit Bektas 'Türkiye, Rusya gibi dolar sisteminden çıkmak zorunda'

Sputnik'e konuşan Zadornov, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları sonrasında oluşan tablonun Rusya'ya olası etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

'MAL VE PARA AKIŞI ETKİLENMEZ'

Zadornov, "Rusya ve Türkiye birbirine gerçekten de çok ciddi ekonomik ilişkilerle bağlı. Türkiye, Rusya'nın en büyük 10 ticari partneri arasında yer aldı. TL'deki dalgalanmaların iki ülke arasındaki temel mal ve para akışını etkileyeceğini sanmıyorum" dedi.

Turizm ilişkileri, gıda sevkiyatı, Türkiye'ye gaz tedariki ve Akkuyu nükleer güç santrali projesinin her halükarda devam edeceğini belirten Zadornov, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerde bir kesinti beklemediğinin altını çizdi.

'AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ETKİLENEBİLİR'

Bununla birlikte Zadornov, para birimleri TL'ye ciddi derecede bağımlı olan Azerbaycan ve Gürcistan'ın Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden etkilenebileceğini sözlerine ekledi.