Rus Dışişleri: İran nükleer anlaşmasıyla ilgili işbirliği UAEA’nın kontrolünde

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, Rusya'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın korunması ve uygulanması için tüm önlemleri alacağı, iki ülkenin KOEP çerçevesindeki işbirliğinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) kontrolünde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde üstlenmiş olduğu tüm yükümlülükleri tutarlı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Rosatom devlet şirketi üzerinden, KOEP'te yer alan ilgili şartların yerine getirilmesini sağlamaya yönelik bir dizi projenin uygulanmasına devam ediliyor. İran ile söz konusu olan işbirliği, tümüyle KOEP ve Birleşmiş Milleler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 no.lu kararının çerçevesinde ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tam kontrolü altında gerçekleşiyor. KOEP'in korunması ve tamamıyla uygulanması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlı olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.