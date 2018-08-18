Rus parlamenter: Türk iş dünyasının Kırım'a ilgisi devam ediyor

© Sputnik / Alexey Malgavko Kırım’la Türkiye arasında feribot seferleri planlanıyor

Balbek, Sputnik'e verdiği demeçte, "Türk yatırımcılar Kırım'daki projelerin hayata geçirilmesine aktif olarak ilgi göstermeye devam ediyor, yarımadanın yatırım fırsatlarını araştırıyorlar. Karadeniz'deki komşuluk avantajını da göz önünde bulundurursak, Kırım ve Türk bölgeleri arasında daha yakın ekonomik ilişkilerin kurulması karşılıklı fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Rus vekil, Türk yatırımcıların özellikle tarım, inşaat ve turizm sektörüyle ilgilendiklerini de sözlerine ekledi.

Daha önce de, Kırım deniz limanları genel müdürü Aleksey Volkov, Kırım'ın bu yılın sonbaharında Türkiye ile bir feribot iletişimi kurmayı planladığını ve ilgili görüşmelerin yapıldığını duyurmuştu.