Volodin, Çavuşoğlu'nu Devlet Duma’sına davet etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu’nu Moskova'ya yapacağı bir sonraki ziyarette Devlet Duması'na davet etti.

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Rus delegasyonunun bir üyesi gazetecilere verdiği demeçte, Çavuşoğlu'nun, AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi'ne katılan Rus delegasyonunun bulunduğu locaya çıkarak Rusya Devlet Duması'nın Başkanı ile kısa bir görüşme yaptığını belirtti.

Rus heyetinin üyesi, Volodin ve Çavuşoğlu'nun ikili ilişkilerin gelişmesi konusundaki beklentileri kısaca ele aldıklarını ve bugün kongre sonunda başka bir toplantı yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

Üye, "Devlet Duması Başkanı, Türk Dışişleri Bakanı'nı Moskova'ya bir sonraki ziyaretinde Devlet Duması'na davet etti" dedi.