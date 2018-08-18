Putin'den eski BM Genel Sekreteri Annan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı

© AFP 2018 / JOEL SAGET Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, hayatını kaybetti

BM görevlerinin uygulanmasına ve örgütün barışı koruma potansiyelini genişletmedeki katkısının önemine değindiği mektubunda Putin, "Bu olağanüstü insan ve büyük politikacı hayatının önemli bir bölümünü Birleşmiş Milletler'in hizmetine adadı. BM’ye zor bir dönemde liderlik ederek, Örgüt’ün amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek, dünyadaki rolünü güçlendirmek için büyük çaba sarf etti. Bir kısım bölgesel ihtilafın yanı sıra BM barış gücü kapasitesinin oluşturulmasına olan kişisel katkısı önemliydi" ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, merhumun ailesi ve akrabalarına, BM Sekreterliği personeline, Gana hükümeti ve halkına samimi başsağlığı dileklerinin iletmesini istedi.