Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı’yla dans etti

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, davet edilmiş olduğu Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın düğününe katıldı. Kneissl ile dans eden Putin, kutlamalara da katıldıktan sonra etkinlikten ayrıldı.
Düğünden yayınlanan karelerde Putin, Kneissl ile dans ederken görüntülendi.
Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018
PUTİN’İN DÜĞÜN HEDİYESİ: KAZAK KOROSU’NUN ŞARKILARI
Bu arada Putin’in çifte ne hediye edeceği merak konusu olmuştu. Kurier gazetesinin haberiyle bu soru yanıt bulmuş oldu. Gazete, Rus liderle birlikte düğüne Don Kazakları Korosu’ndan 10 kişinin katılacağını ve çifte düğün hediyesi olarak geleneksel halk şarkıları söyleyeceğini aktardı.
BERLİN'DE PUTİN-MERKEL GÖRÜŞMESİ
KREMLİN: PUTİN AVUSTURYA BAŞBAKANI KURZ’LA KISA BİR GÖRÜŞME YAPTI
Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Avusturya ziyareti sırasında Başbakan Sebastian Kurz'la kısa bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki haberi doğruladı.
Peskov, “Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin ve Avusturya Başbakanı Kurz arasında kısa bir görüşme gerçekleşti” açıklamasında bulundu.
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