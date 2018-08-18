Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı’yla dans etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, davet edilmiş olduğu Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın düğününe katılarak, kendisiyle dans ettiği bildirildi.

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, davet edilmiş olduğu Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın düğününe katıldı. Kneissl ile dans eden Putin, kutlamalara da katıldıktan sonra etkinlikten ayrıldı.

Düğünden yayınlanan karelerde Putin, Kneissl ile dans ederken görüntülendi.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018

​PUTİN’İN DÜĞÜN HEDİYESİ: KAZAK KOROSU’NUN ŞARKILARI

Bu arada Putin’in çifte ne hediye edeceği merak konusu olmuştu. Kurier gazetesinin haberiyle bu soru yanıt bulmuş oldu. Gazete, Rus liderle birlikte düğüne Don Kazakları Korosu’ndan 10 kişinin katılacağını ve çifte düğün hediyesi olarak geleneksel halk şarkıları söyleyeceğini aktardı.

BERLİN'DE PUTİN-MERKEL GÖRÜŞMESİ

© REUTERS / Fabrizio Bensch Merkel: Trump ve Putin'in görüşmesi herkes için iyi

Putin’in düğünden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmek üzere Berlin’e hareket ettiği kaydedildi. Almanya Bakanlar kabinesi daha önce ikilinin Ukrayna’daki durum, Suriye krizi gibi konuları ele alacaklarını, ayrıca ekonomik konuları da gündeme getireceklerini belirtmişti.

KREMLİN: PUTİN AVUSTURYA BAŞBAKANI KURZ’LA KISA BİR GÖRÜŞME YAPTI

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Avusturya ziyareti sırasında Başbakan Sebastian Kurz'la kısa bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki haberi doğruladı.

Peskov, “Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin ve Avusturya Başbakanı Kurz arasında kısa bir görüşme gerçekleşti” açıklamasında bulundu.