Rusya: Hindistan’a, satın alacağı S-400 bataryalarında indirim yaptık

Rus federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, satın alacağı S-400 hava savunma sistemi bataryalarının nihai fiyatı konusunda Hindistan'a ödün verildiğini söyledi.

Sputnik'e röportaj veren Şugayev, Hindistan'la yapılan S-400 görüşmelerinde bu hava savunma sisteminin fiyatında ciddi bir indirim yapıldığının doğru olup olmadığı sorusu karşısında şunları söyledi: "Hindistan bizim için stratejik bir ortak. Bu nedenle ortaklarımızın isteklerini dikkate alıp ödün verdik. Bu, bizim zararımıza olmayacak. Fakat evet, fiyat konusunda onların isteklerini dikkate aldık."

Daha önce, Rusya'nın Hindistan'la imzalamayı planladığı S-400 anlaşmasının değerinin 6.5 milyar dolar olduğuna ilişkin haberler yayınlanmıştı. Fakat bu fiyat doğrulanmış değildi.

© AP Photo / Pavel Golovkin ABD, Hindistan'ı da S-400 alma kararından vazgeçirmeye çalışıyor

Türkiye ise Rusya'dan satın alacağı dört S-400 bataryası için 2.5 milyar ödeyecek. Bunun bir bölümü avans olarak, diğer bölümüyse Rusya'dan alınacak kredi ile ödenecek.

‘HİNDİSTAN BASKI GÖRÜYOR FAKAT BİZ S-400 ANLAŞMASINI BU YIL İMZALAMAYA HAZIRIZ'

Diğer taraftan FSVTS direktörü Şugayev, Hindistan ile S-400 anlaşmasının ne zaman imzalanacağına ilişkin bir soru karşısındaysa, Rusya yapımı hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uygulanacak ülkeler listesinden çıkarılmasına karşın, Hindistan'ın, hala ciddi bir baskı altında olduğunu belirtti.

Bu nedenle anlaşmanın tarihi konusunda net bir bilgi veremeyeceğini kaydeden Şugavey, sözleşme metni üzerinde hem teknik hem de ticari konular açısından uzlaşı sağlandığını ve Rusya'nın ekim ayı ya da en geç yıl sonuna kadar Hindistan'la S-400 bataryaları için imzaları atmaya hazır olduğunu söyledi.

‘HİNDİSTAN'A TESLİMAT 2020'DE BAŞLAYABİLİR'

Şugayev ayrıca, anlaşmanın bu yıl imzalanması halinde, Hindistan'a S-400 teslimatının 2020'de başlayabileceğini de ekledi.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.