Lavrov: BM, alt birimlerine Suriye ekonomisinin yeniden inşasında yer almayı gizlice yasakladı

Lavrov, Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından verilen basın toplantısında BM'nin, kendi birimlerine gizlice Suriye ekonomisinin yeniden inşa çalışmalarında yer almayı yasakladığını ifade etti.
Bu bağlamda yine Suriye'de siyasi sürece ulaşıldıktan sonra yeniden inşa sürecinin başlayabileceği bahanesinin öne sürüldüğünü vurgulayan Lavrov, ABD ve onunla işbirliği içindeki muhaliflerin bulunduğu bölgelerde, Rukban göçmen kampının bulunduğu El Tanf bölgesinde tek taraflı bir alan oluşturduklarını söyledi.
LAVROV: BM'YE SURİYE'Yİ NEDEN YENİDEN İNŞA ETMEK İSTEMEDİKLERİNİ SORDUK
Batılı bazı ülkelerin BM gibi tarafsız olması gereken uluslar arası kuruluşları kendi çıkarları için kullanmak amacıyla manipüle etmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu da kaydetti.
'BM, ABD'NİN YIKICI EYLEMLERİ KARŞISINDA BİR KARAR ALMALI'
Lavrov, "Bu bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engelliyorlar, ancak kampta bulunan El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) üyeleri ve yetkilileri dönem dönem Şam'ın kurtardığı yerlere baskın düzenliyorlar" dedi.
Lavrov, "Birkaç gün önce Washington'a (BM Genel Sekreteri) Staffan de Mistura gitti ve (ABD Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo ile görüştü. Dışişleri, daha sonra görüşmeye ilişkin Suriye'nin yeniden inşasının konuşulması için erken olduğu açıklamasını yaptı. İlk önce siyasi çözüm gerektiği belirtildi. ABD ile işbirliği yapan veya her zaman yapıcı bir tutum sergilemeyen muhaliflerin olduğu bölgelerin inşası konusunda ise bu tarz talepler hiçbir şekilde belirtilmiyor" dedi.
'TÜRKİYE İLE GÖÇMENLER KONUSUNDA İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK'
Rus Bakan, "Bu ülkeler Suriyeli göçmenleri kabul eden başlıca ülkeler olan Lübnan, Ürdün ve Türkiye. Ayrıca bu konuda net adımlar atılması gerektiğini düşünen Avrupa ülkeleri de var. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında önceki gün gerçekleşen görüşmede ve Fransa ile Doğu Guta'ya yapılan ortak insani operasyon da bunu doğruladı" dedi.
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