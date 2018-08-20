Lavrov: BM, alt birimlerine Suriye ekonomisinin yeniden inşasında yer almayı gizlice yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreterliği'nin kurumun birimlerini Suriye ekonomisinin yeniden inşasında yer almaktan gizlice men ettiğini, birimlerin sadece insani yardım projelerinde yer alabildiğini ifade etti. Lavrov, ABD'nin Suriye'de sadece muhaliflerin aktif olduğu yerlerin yeniden inşasıyla ilgilendiğini de belirtti.

Lavrov, Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından verilen basın toplantısında BM'nin, kendi birimlerine gizlice Suriye ekonomisinin yeniden inşa çalışmalarında yer almayı yasakladığını ifade etti.

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Lavrov, "BM Genel Sekreterliği siyasi departmanının, BM içindeki sistemlere gizli bir talimat verdiği ortaya çıktı. Talimat çerçevesinde, sistem içindeki birimlerin Suriye ekonomisinin yeniden inşasına yönelik herhangi bir projede yer almaları yasaklandı. Sadece insani yardım yapıldı yapıldı, başka hiçbir şey değil" dedi.

Bu bağlamda yine Suriye'de siyasi sürece ulaşıldıktan sonra yeniden inşa sürecinin başlayabileceği bahanesinin öne sürüldüğünü vurgulayan Lavrov, ABD ve onunla işbirliği içindeki muhaliflerin bulunduğu bölgelerde, Rukban göçmen kampının bulunduğu El Tanf bölgesinde tek taraflı bir alan oluşturduklarını söyledi.

LAVROV: BM'YE SURİYE'Yİ NEDEN YENİDEN İNŞA ETMEK İSTEMEDİKLERİNİ SORDUK

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Lavrov, Moskova'nın BM Genel Sekreterliği'ne yasakla ilgili durumu, neden yeniden inşa sürecinde yer almak istemedikleri konusunda açıklama talebinde bulunduklarını vurguladı.

Batılı bazı ülkelerin BM gibi tarafsız olması gereken uluslar arası kuruluşları kendi çıkarları için kullanmak amacıyla manipüle etmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu da kaydetti.

'BM, ABD'NİN YIKICI EYLEMLERİ KARŞISINDA BİR KARAR ALMALI'

Lavrov, "Bu bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engelliyorlar, ancak kampta bulunan El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) üyeleri ve yetkilileri dönem dönem Şam'ın kurtardığı yerlere baskın düzenliyorlar" dedi.

BM'ye konuya dikkat verme çağrısı yaparak ABD'nin yıkıcı eylemleri karşısında objektif ve olumlu bir karar verilmesini umduğunu belirten Lavrov, ABD'nin bahanelerle Suriye'de Şam'ın kontrolündeki ve militanlardaki bölgelerdeki altyapıların inşasında yer almak istemediğini ve göçmenlerin evlerine dönme sürecini yavaşlatmaya çalıştığını da vurguladı.

Lavrov, "Birkaç gün önce Washington'a (BM Genel Sekreteri) Staffan de Mistura gitti ve (ABD Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo ile görüştü. Dışişleri, daha sonra görüşmeye ilişkin Suriye'nin yeniden inşasının konuşulması için erken olduğu açıklamasını yaptı. İlk önce siyasi çözüm gerektiği belirtildi. ABD ile işbirliği yapan veya her zaman yapıcı bir tutum sergilemeyen muhaliflerin olduğu bölgelerin inşası konusunda ise bu tarz talepler hiçbir şekilde belirtilmiyor" dedi.

'TÜRKİYE İLE GÖÇMENLER KONUSUNDA İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Lavrov, Rusya'nın göçmenlerin ülkelerine dönmesi süreciyle ilgilenen ülkelerle işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

Rus Bakan, "Bu ülkeler Suriyeli göçmenleri kabul eden başlıca ülkeler olan Lübnan, Ürdün ve Türkiye. Ayrıca bu konuda net adımlar atılması gerektiğini düşünen Avrupa ülkeleri de var. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında önceki gün gerçekleşen görüşmede ve Fransa ile Doğu Guta'ya yapılan ortak insani operasyon da bunu doğruladı" dedi.