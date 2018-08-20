Peskov: Putin, Erdoğan ve Ruhani zirvesi üzerinde çalışmalar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapılması istenen üçlü zirvenin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, üçlü zirve ile ilgili sorulan bir soruya, "Konu üzerinde çalışılmaya devam ediyor. Tüm taraflardan onay alındıktan sonra açıklama yapacağız. Bu üç taraflı bir çalışma bu nedenle acele etmeye gerek yok" yanıtını verdi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleşeceğini söylediği, ancak daha sonra üzerinde anlaşılmadığı için yapılmayacağı söylenen Putin, Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki dörtlü görüşme ile ilgili de açıklama yaptı.

Peskov, "Planlanmamış ve üzerinde anlaşılmamış bir şeyi iptal edemezsiniz" dedi.

Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov "Böyle bir görüşme olmayacak, zira üzerinde anlaşılmamıştı. Bu nedenle iptal edilen bir şey yok" dedi.

'TÜRKİYE BİZDEN MADDİ YARDIM İSTEMEDİ'

Türk Lirası'nın değer kaybının ardından Türkiye'de oluşan ekonomik durumla ilgili Ankara'nın Moskova'dan yardım talep etmediği sorulan Peskov "Hayır, böyle bir talepten haberdar değilim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirve gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Rus İzvestiya gazetesi, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eylülde İran'ın başkenti Tahran'da yapılması planlanan üçlü zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini söylediğini yazmıştı.