Peskov: Putin, Erdoğan ve Ruhani zirvesi üzerinde çalışmalar sürüyor

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, üçlü zirve ile ilgili sorulan bir soruya, "Konu üzerinde çalışılmaya devam ediyor. Tüm taraflardan onay alındıktan sonra açıklama yapacağız. Bu üç taraflı bir çalışma bu nedenle acele etmeye gerek yok" yanıtını verdi.
Peskov, "Planlanmamış ve üzerinde anlaşılmamış bir şeyi iptal edemezsiniz" dedi.
Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov "Böyle bir görüşme olmayacak, zira üzerinde anlaşılmamıştı. Bu nedenle iptal edilen bir şey yok" dedi.
'TÜRKİYE BİZDEN MADDİ YARDIM İSTEMEDİ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirve gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
Rus İzvestiya gazetesi, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eylülde İran'ın başkenti Tahran'da yapılması planlanan üçlü zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini söylediğini yazmıştı.
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