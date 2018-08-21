Putin'den Kurban Bayramı mesajı: İyi, adil ve merhametli olmaya çağırıyor

Rusya lideri Putin, Kremlin'in yayınladığı tebrik mesajında, "Kurban Bayramı (insanları) iyi, adil, merhametli ve dindar olmaya çağırıyor; yakınlarına ve komşularına karşı kibar ve içten davranmayı öğütlüyor. Bu yüksek insani idealler, bir insanın ahlaki eğitiminin temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.
© Sputnik / Ilya Pitalev
Rus lider mesajında sözlerini şöyle sürdürdü: "İslamın özgün değerlerinin, Rusya'daki Müslümanların manevi yaşamlarının temelini oluşturuyor olması önemli. Zira bu değerler, insanları birleştirmeye ve ülkemizde derin kökleri olan farklı halk, inanç ve kültürden insanların iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamasına yardımcı oluyor."
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