Kremlin'den Microsoft'a yanıt: Hangi hackerlardan bahsediyorsunuz?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki muhafazakar düşünce kuruluşlarından bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini iddia eden ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un bu iddiasına anlam veremediklerini söyledi.

© AP Photo / Mikhail Metzel Rusya Savunma Bakanlığı sitesi yoğun hacker saldırısına maruz kaldı

Peskov düzenlediği basın toplantısında Microsoft şirketinin iddialarına ilişkin "(Bu iddia karşısında) tepkimiz, alışılmış şekilde olacak: Hangi hackerlardan bahsedildiğini bilmiyoruz, seçimlere nasıl bir müdahaleden bahsedildiğini bilmiyoruz. Biz ABD'den seçimlere bir müdahale olmadığının doğrulamasını duyuyoruz." yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, "Tam olarak kimler hakkında konuşuyoruz? Onları (Microsoft) bu sonuca varmaya, ne tür bir kanıt ya da dayanağın götürdüğünü anlamıyoruz. Zira bu bilgiyi (kanıt) vermiyorlar" vurgusunu yaptı.

Microsoft şirketi yetkilileri, Rusya hükümeti ile ilişkili olduklarına inandıkları Rus hackerların, Cumhuriyetçilere yakın düşünce kuruluşlarına yönelik saldırılarını engellediklerini söyleyip, bunu Rusya'nın ABD'de kasımda düzenlenecek ara seçimlere müdahalesini artırdığının işareti olarak gördüklerini ifade etmişti.

Fakat şirket yetkilileri, bahsettikleri siber saldırıların Rus hükümetiyle nasıl bağlantısı olabileceğine ilişkin bir veri sunamadı.

Microsoft'un iddiasına göre siber saldırının arkasında Fancy Bear adlı Rus hacker grubu var.