Putin ile Ürdün Kralı Suriye'deki durumu görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Suriye'deki krizin çözümünün çeşitli yönleri ele alındı. Bu bağlamda, iki ülkenin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki etkili işbirliği kaydedildi. Suriyeli sığınmacıların ve geçici olarak yerlerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünün sağlanması yönündeki çalışmaya büyük önem verildi" dendi.

Ayrıca Putin ve 2. Abdullah, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü vesilesiyle birbirini kutladı ve Rusya ile Ürdün arasındaki dostça ve yapıcı işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, "Vladimir Putin, konuşma sırasında, 2. Abdullah ve tüm Ürdün halkının Kurban Bayramı'nı kutladı" dendi.