Ryabkov: ABD ‘ne kadar kötü olursa o kadar iyi' ilkesiyle hareket ediyor

ABD Hazine Bakanlığı bugün, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaş, 3 Rus şirketi ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etmişti.

"Washington'un sürekli yanlış bahanelerle Rusya'ya karşı yaptırım konusuna başvurması kötü bir gelenek haline geldi" diyen Ryabkov, "Bugün Amerikalılar bahane olarak bizim Kuzey Kore'ye petrol ürünleri sevkiyatına uygulanan yaptırımı ihlal ettiğimizi ve siber ihlalleri seçti. Her zamanki gibi delil ve gerekçe yok, sadece bazı kindar iftiralar" diye ekledi.

Amerikalıların ‘ne kadar kötü olursa o kadar iyi' ilkesiyle hareket ettiğini söyleyen Ryabkov, Rusya'nın çıkarlarına zarar gelmemesi için ABD'nin yaptırımlarına yanıt verdiğini ve vermeye devam edeceğini kaydetti.