'Suriye'deki militanlar, saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı'

Tsigankov, yasadışı silahlı oluşumların liderlerini silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırdıklarını da sözlerine ekledi.
Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, radikal grupların liderlerinin açık bir şekilde hükümet güçlerine karşı saldırı için hazırlıklar yaptıklarını ve politik çözüm için her türlü diyaloğu reddettiklerini ifade ettiğini belirtti.
Tsigankov, yasadışı silahlı oluşumların liderlerini silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırdıklarını da sözlerine ekledi.
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