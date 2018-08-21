'Suriye'deki militanlar, saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı'

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, radikal grupların liderlerinin açık bir şekilde hükümet güçlerine karşı saldırı için hazırlıklar yaptıklarını ve politik çözüm için her türlü diyaloğu reddettiklerini ifade ettiğini belirtti.

Tsigankov, bugünkü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ulusal Kurtuluş Ordusu (Hayat Tahrir eş-Şam/Nusra), Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Suriye Kurtuluş Cephesi adlı oluşumların liderleri açık bir şekilde, hükümet güçlerine karşı saldırı için hazırlık yaptıklarını ve çatışmanın siyasi çözümü için her türlü diyaloğu reddettiklerini bildiriyor"

Tsigankov, yasadışı silahlı oluşumların liderlerini silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırdıklarını da sözlerine ekledi.