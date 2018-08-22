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    Dmitriy Peskov

    Rusya'dan, kritik görüşme öncesi ABD'ye soru: İşbirliğine siyasal istekleri var mı?

    © Sputnik / Grigory Sysoev
    Rusya
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    Rusya ve ABD, temmuzdaki Helsinki zirvesinden sonraki ilk üst düzey görüşmelerine hazırlanırken Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin işbirliği yapmak için siyasal isteği olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında ABD'yle ilişkiler hakkındaki bir soru karşısında, "İkili ilişkilerimiz kötüleşmeye devam ediyor; işbirliği için bazı alanlar belirlememiz, ayrıca böyle alanlar olup olmadığını anlamamız ve karşımızdakinin (ABD) buna isteği olup olmadığını görmemiz gerekiyor" dedi.

    ABD - Rusya bayrağı
    © Flickr /
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    Peskov'un bu açıklaması, ABD'nin, uluslararası yaptırım kararlarına rağmen Kuzey Kore'ye rafine petrol ürünleri transfer edilmesiyle ilişkisi olduğunu söylediği Rus gemicilik şirketlerine yeni yaptırımları izliyor.

    Açıklama ayrıca, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yarın Cenevre'de gerçekleştireceği görüşmeden hemen önce geldi.

    Patruşev ve Bolton'ın yarınki görüşmesi, ülke liderleri Vladimir Putin ve Donald Trump'ın temmuz ayındaki Helsinki zirvesinin ardında Rusya ve ABD arasında gerçekleşecek ilk üst düzey temas olacak.

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    Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
    © AFP 2018 / Yuri Kadobnov
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    Bu arada Kremlin Sözcüsü Peskov, Patruşev ile Bolton'ın görüşmesi öncesinde Rus lider Putin'in Güvenlik Konseyi'ni toplayıp ABD ile ilişkilerdeki problemleri konuştuğunu da belirtti.

    Peskov bir soru üzerine ise, İsrail ziyareti öncesi Reuters'a verdiği demeçte, Rus güçlerinin Suriye'de ‘sıkışıp kaldığı ve işin içinden çıkamadığı için ülkenin yeniden inşasına finansman sağlayacak başka ülkeler aradığını iddia eden Beyaz Saray danışmanı Bolton'a katılmadığını belirtti.

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    John Bolton
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    Kremlin Sözcüsü şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın sıkışıp kaldığı açıklaması, özellikle de bu tip bir açıklamanın ABD'den geliyor olması doğru değil. Suriye topraklarında ABD askerlerinin bulunduğunu da unutmayalım."

    Peskov ayrıca, Rusya'nın Suriye'de hem terörist grupların yenilmesi, hem siyasal çözüm hem de göçmenlerin evlerine geri dönebilmesi için ülkenin altyapısının yeniden inşası için küçümsenemeyecek bir rol oynadığı vurgusunu yaptı.

    Etiketler:
    işbirliği, yaptırım, Nikolay Patruşev, John Bolton, Dmitriy Peskov, İsrail, Kuzey Kore, Suriye, ABD, Rusya
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