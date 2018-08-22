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20:28 22 Ağustos 2018
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    Yandex office in Moscow

    ‘Yandex.Market' Rusya'da Türk menşeili ürünler satacak

    © Sputnik / Maksim Blinov
    Rusya
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    Rus Kommersant gazetesi, Yandex ve Sberbank'ın kurduğu ve Rusya'nın en büyük ticaret platformlarından biri olan Yandex.Market'in e-ticaret için ilk stratejik ortağı Ziylan Grup ile anlaşmaya vardığını, Türk yapımı ayakkabılarının satışa sunulması planlanan anlaşmanın önümüzdeki ekimde devreye girmesinin beklendiğini yazdı.

    Yandex Moskova ofisi
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    Kommersnat'a konuşan Yandex.Market AR-GE müdürü Aleks Vasilyev, Rus girişimin Ziylan Grup ile işbirliği anlaşması yaptıklarını belirtti. Ziylan Grup uluslararası AR-GE müdürü Orhan Şentürk te bu bilgiyi doğruladı. Vasilyev, bunun uluslararası e-ticarete açılan platformun ekimde devreye alınması beklenen ilk anlaşması olduğuna dikkat çekti.

    Habere göre Yandex.Market, yeni anlaşmayla platform üzerinden 20 binden fazla ayakkabıyı müşterilerin beğenisine sunma imkanı bulacak. Ürün teslimleri, DPD servisi üzerinden ücretsiz olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

    BAZI ÜRÜNLER RUSYA'DA DAHA ÖNCE DE SATILDI

    Ziylan Grup'un bazı ürünlerinin Rusya'da daha önce de satıldığını belirten gazete, ancak şu anda şirketin tam anlamıyla Rusya'da faaliyete geçmiş olacağını kaydetti. IT alanında danışmanlık hizmeti veren Data Insight kurucularından Fyodor Virin, Yandex.Market'in böylesine büyük bir piyasa aktörüyle anlaşmasının bir Çin şirketiyle yapılmamış olmasının önemine vurgu yaptı.

    Yandex.Market'in birçok segmentte güçlü olduğu kaydedilen haberde, fakat bu kategoride hizmet veren birçok şirketin olduğu için platformun giysi ve ayakkabı satışlarında fazla büyüyemediği vurgulandı.

    Yandex office in Moscow
    © Sputnik / Maksim Blinov
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    Quelle'nin Rusya müdürü Olga Satanovskaya, sorunun çözümü için şöyle bir öneri sundu:

    "Birincisi kalite ve fiyat bakımından piyasadaki başlıca şirketlerden üstün ya da en az eşit olacak ürün yelpazesi, ikincisi de Rusya'daki online alıcılarının alışık olduğu hizmetler. İkinci unsur, numara uygunluğunun kritik olduğu ayakkabı gibi zor bir kategori için çok önemli."

    Satanovskaya, Yandex.Market ve Ziylan Grup arasındaki ortaklığın, Rus şirketinin en üst kategoriye yükselişi olarak değerlendirilebileceğini, fakat buradaki başarının henüz garantilenmediğini belirtti.

    Etiketler:
    anlaşma, satış, Yandex, Kommersant, Türkiye, Rusya
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