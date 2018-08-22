Putin yeni ABD yaptırımları hakkında konuştu: Karşınızda Rusya gibi bir ülke varsa işe yaramaz

Ayrıca, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamasını ABD Başkanı Donald Trump'tan daha çok isteyenin, ABD'deki egemen güçler olduğunu söyleyen Rus lider, ‘yönetici sınıf' olarak isimlendirdiği bu kesimin, Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının bir sonuç getirmeyeceğini anlamasını umduğunu da sözlerine ekledi.
Putin, "ABD ortaklarımızın bunu günün birinde anlayacağını ve normal bir biçimde işbirliği yapmaya başlayabileceğimizi umuyorum" dedi.
ABD son olarak, ‘Rusya'nın kötü amaçlı siber eylemleri nedeniyle uygulanan yaptırımlardan etkilenmemesi için başka bir Rus şirkete yardım ettikleri' gerekçesiyle iki Rus ve bir Rus şirketine yaptırım kararı almıştı.
Diğer taraftan Putin, ABD Başkanı Trump'la temmuz ayında Helsinki'de gerçekleştirdiği görüşmeyi bir defa daha ‘yararlı' olarak nitelendirdi: "Görüşmenin yararlı olduğuna inanıyorum. Kimse (ABD ile aramızdaki) tüm tartışmalı konuların iki saat süren bir görüşmede çözülmesini beklemiyordu."
Putin'in bu açıklaması, Trump'la temmuzdaki görüşmesinden beri Rusya ve ABD arasında gerçekleşecek ilk üst düzey görüşmeden önceki gün geldi. Zira yarın Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Cenevre'de bir araya gelecek.
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