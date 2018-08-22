Putin yeni ABD yaptırımları hakkında konuştu: Karşınızda Rusya gibi bir ülke varsa işe yaramaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesine karşı aldığı yeni yaptırım kararlarına ilişkin olarak, ‘Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğunu' vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Soçi'de basın toplantısı düzenleyen Putin, ABD'nin Rusya karşıtı yeni yaptırım kararlarına ilişkin bir soru üzerine, "Bu tür eylemler, özellikle de Rusya gibi bir ülkeye karşı kullanılıyorlarsa, beyhude çabadır ve istenen amaca da ulaşmazlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamasını ABD Başkanı Donald Trump'tan daha çok isteyenin, ABD'deki egemen güçler olduğunu söyleyen Rus lider, ‘yönetici sınıf' olarak isimlendirdiği bu kesimin, Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının bir sonuç getirmeyeceğini anlamasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Putin, "ABD ortaklarımızın bunu günün birinde anlayacağını ve normal bir biçimde işbirliği yapmaya başlayabileceğimizi umuyorum" dedi.

ABD son olarak, ‘Rusya'nın kötü amaçlı siber eylemleri nedeniyle uygulanan yaptırımlardan etkilenmemesi için başka bir Rus şirkete yardım ettikleri' gerekçesiyle iki Rus ve bir Rus şirketine yaptırım kararı almıştı.

Bu yaptırım kararının açıklanmasını, ABD'nin ayrıca, BM yaptırımlarına rağmen Kuzey Kore'ye rafine petrol ürünleri transfer edilmesiyle ilişkisi olduğunu iddia edilen Rus gemicilik şirketlerine yönelik yeni yaptırım kararları alması izlemişti.

Diğer taraftan Putin, ABD Başkanı Trump'la temmuz ayında Helsinki'de gerçekleştirdiği görüşmeyi bir defa daha ‘yararlı' olarak nitelendirdi: "Görüşmenin yararlı olduğuna inanıyorum. Kimse (ABD ile aramızdaki) tüm tartışmalı konuların iki saat süren bir görüşmede çözülmesini beklemiyordu."

Putin'in bu açıklaması, Trump'la temmuzdaki görüşmesinden beri Rusya ve ABD arasında gerçekleşecek ilk üst düzey görüşmeden önceki gün geldi. Zira yarın Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Cenevre'de bir araya gelecek.