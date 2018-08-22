Ryabkov: Başkalarının yararlı bir şeyler yapması Amerikalıları 'sıkıyor'

Sergey Ryabkov ‘Mejdunarodnaya Jizn' dergisi ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı: "ABD Dışişleri bir kez daha, Cenevre görüşmelerinin, Suriye'deki çözümün çıkarlarına yönelik çabaların tek platformu olduğunu belirtti. Neden tek? Neden yapılan tüm olumlu şeyleri reddediyorlar? Bununla Rusya, Türkiye ve İran uğraştığı için mi? "Başkalarının yararlı bir şeyler yapması Amerikalıları ‘sıkıyor', bu yüzden Fırat'ın doğusundan çekilmiyorlar, bu yüzden İdlib'deki terörle mücadele konusundaki normal çözümü engelliyorlar."

ABD'nin El Tanaf'taki üssü hala ellerinde tuttuklarını belirten Ryabkov sözlerine şöyle devam etti: "Ülkenin meşru hükümetinin daveti olmadan, silahlı kuvvetlerini başka bir devletin topraklarında bulunduramayacağı yönünde oldukça açık olan tarafsız gözlemcilerin argümanlarını dinlemiyorlar."

Ryabkov ayrıca, şimdi Suriye'de bulunan askeri ve ilgili birimlerinin, mültecilerin geri dönüşü ve normal yaşam kurma hedeflerine ulaşmak için büyük çaba sarf ettklerini belirtti ve "Bu yönde geniş kapsamlı uluslararası ortaklarla çalışıyoruz, Dışişleri Bakanlığı bu süreçlere aktif olarak katılıyor. Fransızlarla başarılı ortak bir operasyon gerçekleştirdik, uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Astana süreci çerçevesinde, Soçi'de Suriye Anayasası ve diğer konularla ilgili konuların tartışıldığı bir etkinlik düzenledik" dedi.

Astana ve Soçi'de yapılan hiçbir şeyin, Cenevre sürecine karşı bir ağırlık ya da karşı hamle olmadığını belirten Ryabkov,garantör ülkelerle bir arada çalıştıklarını belirterek "Garantör ülkeler olan Türkiye ve İran'la birlikte, ABD'nin ve onlar tarafından yönetilen koalisyonun aksine, Suriye'de sözde değil, fiili olarak istikrar ve normalleşme yönünde kademeli bir şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.