© REUTERS / Axel Schmidt Almanya, ABD karşı diye Kuzey Akım 2’den vazgeçmeyecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Soçi'de bir araya gelen Putin, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Putin, "Kuzey Akımı 2 Avrupa'ya gerekli olan bir proje. Finlandiya Devlet Başkanı (Sauli Niinistö) az önce Arktik bölgesinde daha ekolojik bir yakıta geçilmesi gerektiğini söyledi ve bu kesinlikle doğru bir öneri. Ancak bu, 'mavi yakıtın' kullanıldığı tek alan değil. En önemli husus, Avrupa da dahil olmak üzere tüketim hacimlerinde meydana gelen artış. Örneğin Gazprom, AB ülkelerine yaptığı sevkiyatları yüzde 13 arttırdı. Norveç, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin öz stoklarındaysa azalma var ve bu, uzmanlar tarafından tespit edilen 'tıbbi' bir gerçek" diye konuştu.

Kuzey Akımı 2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor.

Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek. Şu anda gaz boru hattının işleticisi olan Nord Stream 2 AG şirketi, sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor.