Peskov: Facebook'un neden bu açıklamayı yaptığına anlam veremiyoruz

Facebook'un 'Rus müdahalesi' ile ilgili açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, herkesin yarışırcasına asılsız açıklamalar yaptığını belirtti.

© AFP 2018 / Nicolas Asfouri Facebook’tan Rusya ve İran karşıtı yeni hamle: Bir dizi hesap donduruldu ya da silindi

Facebook'un Rus askeri istihbaratıyla ilişkili olabileceğini düşündükleri bir dizi hesabı sildikleri açıklamasıyla ilgili sorulara yanıt veren Peskov, "Bu haberleri gördük. Rus istihbaratıyla ne ilgisi var, Facebook bunları nereden çıkarıyor, hangi verilere, böyle kararlar verirken nelere dayanıyorlar, bizimle ne alakası var anlamıyoruz. Açıklamaları bu yönde hiçbir bilgi içermiyor" dedi.

'İÇİNDE TEK BİR ARGÜMAN YOK'

Peskov, "Biliyorsunuz ki onların hepsi, böyle açıklamalar yapmak için birbiriyle yarışıyor ama tümü kopyalanmış gibi içlerinde tek bir argüman taşımıyor.. Onların neye dayandığını anlamıyoruz. Dolayısıyla bu açıklamalara uygun şekilde yaklaşıyoruz" diye ekledi.