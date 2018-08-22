'Suriye'de Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya işbirliği başarılı olabilir'

Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü'nden Aleksandr Şumilin, Suriye yönünde Moskova, Ankara, Paris ve Berlin arasında değerlendirilmekte olan işbirliğinin tamamen gerçekçi olduğunu belirterek sığınmacı sorununun çözümünün bu işbirliğinin ilk aşaması olabileceğini kaydetti.

Rus medyasına konuşan Şumilin, "Bu gerçekçi bir format. Moskova'nın, birçok uzmanın ‘savaş sonrası' olarak adlandırdığı Suriye'deki mevcut durumun bazı adımlarıyla ilgili karşılıklı anlayış, belki de konsensüse ulaşma çabalarıdır. Şu aşamada sığınmacı sorunu öncelikli ve Moskova'nın girişimiyle gündeme alındı. Format oldukça uygun ve umut verici" dedi.

Uzman, Almanya ve Fransa'nın olumlu yaklaşımının da ‘dörtlünün' kurulması lehine bir argüman olduğunu söyledi.