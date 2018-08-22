Lavrov: Suriye'de davetsiz olarak bulunan tüm dış güçler gitmeli

Lavrov, "Suriye yönetiminin daveti olmadan orada bulunan tüm dış güçler eninde sonunda oradan çekilmeli" diye konuştu.
Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile yarın Cenevre'de yapacağı kritik görüşme öncesinde Reuters haber ajansına verdiği mülakatta ‘Taraflar ile Suriye'deki krizin çözümü adına neler üzerinde uzlaşabileceğinin görüleceğini', ancak Washington'un ‘tek ön şartının, tüm İranlı güçlerin İran'a geri dönmesi olduğunu' belirtmişti.
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