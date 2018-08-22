Lavrov: Suriye'de davetsiz olarak bulunan tüm dış güçler gitmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Şam'ın daveti olmadan varlık gösteren tüm dış güçlerin bu ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı güçlerin Suriye'den çıkması durumunda Washington'un Moskova ile Suriye çözümü ile ilgili görüşmeye hazır olacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sözlerini gazetecilere yorumladı.

Lavrov, "Suriye yönetiminin daveti olmadan orada bulunan tüm dış güçler eninde sonunda oradan çekilmeli" diye konuştu.

Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile yarın Cenevre'de yapacağı kritik görüşme öncesinde Reuters haber ajansına verdiği mülakatta ‘Taraflar ile Suriye'deki krizin çözümü adına neler üzerinde uzlaşabileceğinin görüleceğini', ancak Washington'un ‘tek ön şartının, tüm İranlı güçlerin İran'a geri dönmesi olduğunu' belirtmişti.