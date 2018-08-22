Arjantin, Rus büyükelçilikte bulunan 389 kilo kokaini yaktı

© AFP 2018 / Vasily MAXIMOV Rusya: Arjantin Büyükelçiliği’nde uyuşturucu bulunduğuna yönelik iddialar çalışmalara gölge düşürme amaçlı

📹[AHORA] 📍 Desde Cementerio de la Chacarita #CABA quema de los 389 kilos de cocaína secuestrados en febrero en el “Operativo 12 Reinas” ▶️ https://t.co/vgprYXHAF5 pic.twitter.com/TsWl1kpmuC — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) August 21, 2018

Rusya'nın Arjantin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "21 Ağustos günü, Rusya'nın Arjantin Büyükelçisi Dmitriy Feoktistov, Rus-Arjantin ortak özel operasyonu sırasında ele geçirilen kokainin Buenos Aires'teki La Chacarita mezarlığının krematoryumunda yakılması etkinliğine katıldı" dendi.

​Etkinliğe ayrıca Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Jandarma Başkanı Gerardo Otero ve diğer yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Feoktistov, yaptığı konuşmada, yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticaretine karşı ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.