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14:48 23 Ağustos 2018
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    Türk-Rus savaşı

    Rusya'da 19. yüzyılda Türk esirlerinin defnedildiği mezarlık bulundu

    © Fotoğraf : Instagram
    Rusya
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    Rusya'nın kuzeybatısındaki Pskov bölgesinde arama ekiplerinin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) döneminde şehit olan Türk esirlerin defnedildiği bir mezarlığın bulunduğu öğrenildi.

    Sivil toplum kuruluşu ‘Gubernskiy Desant' yöneticisi Oleg Konstantinov, Rus basınına yaptığı açıklamada arama ekiplerinin 3 yıldır Türk mezarlığını aradıklarını ve bu yaz bulunan kalıntılarla ilgili resmi teyit aldıklarını aktardı.

    Konstantinov, "Porhov bölgesinde Starıye Burıygi köyünün yakınlarında bir Türk mezarlığı bulduk. Kalıntılar bir taş ocağında bulunuyor, bazı kemikler toprağın üzerinde, saçılmış birçok kemik bulduk. Pskov bölgesi arşiv ve müze görevlilerinin sayesinde savaşın olduğu 1878'de Porhov'a esir düşen 150 Türkün yollandığı konusunda yazılı belgelere ulaştık. Nasıl gönderildiklerini, nerede yaşadıklarını, kaçar kişi olarak konakladıklarını, nasıl tifoya yakalandıklarını anlatan belgeler bulduk, belgeleri bu yıl bulduk" diye konuştu.

    Arama ekiplerinin yerel halkın anılarını da bulduklarını söyleyen Konstantinov, "Arşivlerde yerel polis şefinin oğlunun anılarına rastladık, kum yığıntılarının olduğu bölgede Türk-Rus savaşı dönemine ait unutulmuş ve çok kötü durumda olan bir Türk mezarının bulunduğu belirtilmişti. Defnedilen kişilerin Müslüman olduklarını anlayınca Kafkasya diasporalarına ulaştık, onlar buraya geldi, dua etti, Kuran okudu" ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'DEN TEŞEKKÜR MEKTUBU

    Kamu toplum kuruluşunun üyeleri bu yaz Türk Konsolosluğu'na ulaşarak Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet'e bulunan defin konusunda bilgi verdi.

    Konstantinov, "Kendisiyle 3 saat sohbet ettik, o yardım önerdi ve Türk tarafının bulunan kalıntıların yeniden yapılacak cenaze törenine katılacağını teyit etti. Yeniden defnetme konusu Rusya'da daha önce hiç gündeme gelmemişti, biz bu konuda ilkiz. Yunus Belet, kuzeybatı Rusya müftüsüyle birlikte Pskov bölgesine bizzat geleceğini belirtti" diye konuştu.

    Yeniden defin törenini sonbaharda yapılması planlandığını söyleyen Konstantinov, Belet'in arama ekiplerine bir teşekkür mektubu gönderdiğini ve mektupta ‘ülkesinin yetkili makamlarını acil olarak bilgilendireceğini' belirttiğini aktardı.

    TÜRK ANIT MEZAR YAPILACAK

    Türk askerlerinin defnedildiği yerde anıt mezarın yapılacağını belirten Konstantinov, ayrıca Türk diplomatların, şehit olan askerlerin isimlerine de ulaşmak için Türkiye'deki ilgili mercilere ve Rusya Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

    Bu bölgede defnedilen askerlerin kesin sayısının belli olmadığını söyleyen Konstantinov, mezarlığın boyutlarına bakıldığında burada 30'un üzerinde asker cenazesinin bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

     

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    Etiketler:
    tarihi kalıntı, mezar, Yunus Belet, Oleg Konstantinov, Rusya, Türkiye
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