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21:06 23 Ağustos 2018
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    Sergey Ryabkov

    Ryabkov: ABD'ye uygulanacak yaptırımlar, Rus ekonomisini dolar bağımlılığından kurtarmalı

    BRICS Photohost
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarına vereceği yanıtın Rus ekonomisinin dayanıklılığını artırması ve ekonomiyi dolar bağımlılığından kurtarması gerektiğini söyledi.

    Euro - dolar
    © REUTERS / Thomas White
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    Sputnik'e demeç veren Ryabkov, "ABD'nin yeni yaptırımlarına verilecek yanıt, dünyanın bu etkili ülkesinin düşmanca nüfuzuna karşı Rus ekonomisinin ve ekonomi aktörlerinin dayanıklılığını artıracak bir yanıt olmalı. Rus hükümetinin ekonomi kanadı ve Merkez Bankası, ABD'nin düşmanca eylemlerine olan bağımlılığı azaltmaya yönelik önlemler alıyor. Bunlar arasında hem ABD'nin kamu borçlarına yatırımın azaltılması hem de altın rezervlerindeki dolar dışı aktiflerin payının artırılması var" dedi.

    'ÇOK ULUSLU ÖDEME SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELİYİZ'

    Rusya'nın siyasi bakımdan da alınan bu önlemler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Dolar bağımlığından kurtulmalıyız ve ulusal veya diğer partnerlerimizle birlikte çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz. Bu sistemler, konumlarını kötüye kullanan ABD'li finansal düzenleyicilerin ve bankaların kontrolü altına girmeden Rus ekonomisinin mali sirkülasyon sisteminin işlerliğini temin edebilmelidir" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Dolar, Yaptırım, Ekonomi, Sergey Ryabkov, ABD, Rusya
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