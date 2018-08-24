Komsomolskaya Pravda: Türkiye ‘her şey dahil’ sisteminden vazgeçmez

Türkiye'nin her şey dahil sistemini kaldırması tartışmaları Rus basınında büyük ilgi uyandırdı. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'da konuyla ilgili yayınlanan makale şöyle:

'VAZGEÇECEKLER'

"Türkiye böyle bir adım atmayacak. Güldürmeyin. Vazgeçmeyecekler. Bu, Rusya'nın ani bir kararla petrol üretimini durdurması gibi bir şey olur. İnsanlar reel getirisi olan bir işten vazgeçer mi? Türkiye hükümetinin tatil bölgelerine charter uçuşlarını sübvanse etmesini öylesine mi yapıyor sanıyorsunuz?

Antalya, Alanya ve Ege kıyılarındaki birçok turizm işletmesi "her şey dahil" sistemi sayesinde iş yapabiliyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'ye tur bileti alan Rusların % 96'sının özellikle ‘her şey dahil' sistemi nedeniyle bu ülkeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Almanlar ve İngilizler de Türk tatil yerlerinde aynı şeyi tercih ediyorlar.

'DÜŞÜK MALİYETLİ HER ŞEY DAHİLLERDE SADECE YERLİ ÜRETİM İÇECEKLER VERİLİYOR'

Yerel ticareti yok eder mi? Tabii ki, her şey dahil olan bir otelde yaşayan insanlar, örneğin, eski Antalya'da başka restoranlara gitmezler. Evet, yerel ticaret bundan biraz etkileniyor, buna karşı çıkıyor. Peki sizce, açık büfelerde sergilenen tüm bu yiyecekleri kimler tedarik ediyor? Türk çiftçileri. Düşük maliyetli "her şey dahil" de sadece yerli üretim olan içecekler veriliyor. Türk şarap ve bira üreticileri de burdan kazanıyor. İyi otellerde Türk mutfağı sunan ve aşçılara da kazandıran bir sürü restoran var.

'İSTANBUL'DAKİ TURİSTLER HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ ARAMIYOR'

Öte yandan, herşey dahil sistemine karşı olanlar da beli bir mantıkla hareket ediyor. Türkiye gerçekten de, şezlonglar ve açık büfe arasında tatil yapanların gördüğünden çok daha zengin, çeşitli ve ilginç. Ve Ruslar için bu bir sır değil. Örneğin İstanbul'da, bir çok turistimiz var ama hiçbiri "her şey dahil" sistemini aramıyor. Çünkü uygun bir otelde kalabileceğini ve ardından Boğaziçi ve Haliç'e bakan bir kafede taze balık yiyebileceğini biliyor. Kapadokya ve diğer birçok bölgede de aynı durum sözkonusu.

İptal etmek ve yasaklamak yerine, insanlara Türkiye'deki tatilin farklı olabileceği gerçeğini anlatmak daha mantıklı. Ve iki haftallık tatillerini denizde nasıl geçireceklerine turistlerin kendileri karar verecek."