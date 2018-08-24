Lavrov: Rus-Türk askeri-teknik işbirliği son derece yoğun şekilde gelişiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki asker-teknik işbirliğinin son derece yoğun bir şekilde geliştiğini söyledi

Moskova'da Çavuşoğlu'yla bir araya gelen Lavrov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında "Rusya ve Türkiye'nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor" dedi.

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Lavrov'a göre Rusya ve Türkiye'nin diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacak. Lavrov, "Diğer bakanlıklar ve kurumlar arasında kısa süre sonra temaslar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elbette, liderler arasındaki görüşme takvimi de her zaman gündemimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Duması Vyaçeslav Volodin'in hafta sonu yaptığı Ankara ziyaretini anımsatan ve bugün Çavuşoğlu'yla 2018'deki 6. görüşmelerini yaptıklarını kaydeden Lavrov, iki ülke arasındaki temasların daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

'PUTİN-ERDOĞAN-RUHANİ ZİRVESİ GÜNDEMDE OLACAK'

Bugünkü görüşmenin içeriği hakkında da konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında kısa süre sonra yapılacak Astana formatındaki üçlü zirvenin gündemde olacağını ifade etti.