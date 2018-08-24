Kayıt
13:43 24 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Mevlüt Çavuşoğlu- Sergey Lavrov

    Lavrov: Rus-Türk askeri-teknik işbirliği son derece yoğun şekilde gelişiyor

    © Sputnik /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 101

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki asker-teknik işbirliğinin son derece yoğun bir şekilde geliştiğini söyledi

    Moskova'da Çavuşoğlu'yla bir araya gelen Lavrov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında "Rusya ve Türkiye'nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar ve Fidan yeniden Moskova'ya gitti: Putin'le de görüşecekler
    'İKİ ÜLKENİN DİĞER BAKANLARI ARASINDA GÖRÜŞMELER YAPILACAK'

    Lavrov'a göre Rusya ve Türkiye'nin diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacak. Lavrov, "Diğer bakanlıklar ve kurumlar arasında kısa süre sonra temaslar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elbette, liderler arasındaki görüşme takvimi de her zaman gündemimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu, Moskova'da: Suriye'de barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak çabaları konuşmak için buradayız
    'İKİLİ TEMASLAR DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYEYE ULAŞTI'

    Rusya Devlet Duması Vyaçeslav Volodin'in hafta sonu yaptığı Ankara ziyaretini anımsatan ve bugün Çavuşoğlu'yla 2018'deki 6. görüşmelerini yaptıklarını kaydeden Lavrov, iki ülke arasındaki temasların daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

    'PUTİN-ERDOĞAN-RUHANİ ZİRVESİ GÜNDEMDE OLACAK'

    Bugünkü görüşmenin içeriği hakkında da konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında kısa süre sonra yapılacak Astana formatındaki üçlü zirvenin gündemde olacağını ifade etti.

    ÇAVUŞOĞLU: PUTİN VE ERDOĞAN KISA SÜRE SONRA GÖRÜŞECEK Diğer taraftan Çavuşoğlu da, Putin ve Erdoğan'ın kısa süre sonra İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak üçlü zirvede bir araya geleceğini kaydederek, dışişleri bakanları olarak bu etkinlikleri hazırlamanın kendi görevleri arasında yer aldığını belirtti.
    © Sputnik /
    ÇAVUŞOĞLU: PUTİN VE ERDOĞAN KISA SÜRE SONRA GÖRÜŞECEK Diğer taraftan Çavuşoğlu da, Putin ve Erdoğan'ın kısa süre sonra İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak üçlü zirvede bir araya geleceğini kaydederek, dışişleri bakanları olarak bu etkinlikleri hazırlamanın kendi görevleri arasında yer aldığını belirtti.

     

    İlgili konular:

    Çavuşoğlu ve Lavrov yarın Moskova’da bir araya gelecek
    Etiketler:
    Hasan Ruhani, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünya üzerindeki gizemli delikler
    Dünya üzerindeki gizemli çukurlar
    Karikatür
    Çini'in ABD'ye getirdiği 16 milyar dolarlık ilave vergiler yürürlüğe girdi
    İnfografik
    Putin'in yeni limuzini: Aurus
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet