Kremlin: Putin, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarıyla savunma bakanlarını kabul edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Moskova'da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ve Rus mevkidaşları Sergey Lavrov ile Sergey Şoygu'yu Kremlin'de kabul edeceğini aktardı.

Peskov, "Putin Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarıyla Rus mevkidaşları Lavrov ve Şoygu'yu Kremlin'de kabul edecek" ifadelerini kullandı.