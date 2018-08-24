Putin: Rusya ile Türkiye, Suriye krizini çözmek için derin ekonomik işbirliği yapabilir

Türk-Rus ilişkilerinin kapsamlı bir özellik kazandığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara'nın Suriye krizini çözmek için derin ekonomik işbirliği yapabileceğini söyledi.

Putin, Kremlin'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in de katıldığı görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz giderek daha derin ve kapsamlı bir özellik kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenli olarak buluşuyoruz" dedi.

Rus lider, iki ülke arasında ekonomik alandaki işbirliğinin giderek daha da derinleştiğine, bölgesel sorunlarla ilişkili hususların çözümü ve Suriye krizi gibi yüksek öneme sahip sorunların çözümü konularındaki işbirliğine de dikkat çekti.

'SURİYE'DE ÇÖZÜM KONUSUNDA CİDDİ İLERLEME KAYDEDİLDİ'

Putin, Rusya, Türkiye, İran ve ABD de dahil diğer ülkelerin çabalarının Suriye krizinin çözümünde ciddi bir ilerleme kaydedilmesini sağladığını ifade etti.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta İran olmak üzere diğer ilgili ülkelerin dahliyle Rusya ve Türkiye'nin sarf ettiği çabalar ve BM, Avrupalı ülkeler, ABD ile işbirliğimiz sayesinde Suriye krizinin çözümünde ciddi bir ilerleme kaydedildi."

ÇAVUŞOĞLU: ERDOĞAN, SİZİ TÜRKİYE'DE BALIKÇI RESTORANINA GÖTÜRMEK İSTİYOR

Bu arada Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Rus lidere iletti.

Çavuşoğlu, "Erdoğan sizi Türkiye'ye bekliyor. Balıkçı restoranına girme konusunda anlaşmanız var" dedi.

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