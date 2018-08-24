BM: IŞİD’in mali rezervleri azaldı fakat tükenmedi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ‘uluslararası barış ve güvenliğe tehditler’ konusunda sunduğu raporda IŞİD’in mali rezervlerinin azaldığına fakat tükenmediğine, örgütün hâlihazırda birkaç yüz milyon dolarlık rezerve sahip olduğuna dikkat çekildi.

© REUTERS / Shannon Stapleton Rusya: IŞİD’e silah teslimatları dış istihbarat servislerinin himayesinde yapılıyor

BMGK'nın oturumunda detayları paylaşılan Guterres'in terörle mücadele raporunda IŞİD'in bu yılın başlarında hidrokarbon üretme olanaklarından yoksun kaldığı, fakat askeri operasyonların azalmasının, örgütün Suriye'nin doğusundaki bazı petrol yataklarının kontrolünü ele geçirmeye olanak sağladığı kaydedildi.

Guterres, "Sonuç itibarıyla petrol eskisi gibi grup için bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor, örgüt hem kendi ihtiyaçları, hem de yerel pazara satış için petrol çıkarmak amacıyla ilkel yöntemler kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Raporda, örgütün diğer gelir kaynaklarını dağıtım şebekelerinden petrol gasp ederek, tamamen ya da kısmen kontrol ettiği bölgelerdeki ticari noktalara ‘vergi ödeterek', ayrıca yerel para birimiyle göreceli olarak küçük fidyeler almak için yerli girişimcileri kaçırarak sağladığı kaydedildi.

Guterres'e göre IŞİD, bölgede çeşitli projelere yatırım yaparak farklı şirketlerde, özellikle de inşaat firmalarında, döviz bürolarında, tarım, balıkçılık ve oteller dâhil gayrimenkul sektörlerinde pozisyonunu güçlendirdi.

Raporda, "IŞİD'in mali destekçilerinin ve ağlarının faaliyetlerini komşu ülkelere kaydırabileceği yönünde kuşkularımız var" ifadelerine yer verildi.