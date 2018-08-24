Kayıt
16:39 24 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    IŞİD bayrağı

    BM: IŞİD’in mali rezervleri azaldı fakat tükenmedi

    © Sputnik / Andrey Stenin
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ‘uluslararası barış ve güvenliğe tehditler’ konusunda sunduğu raporda IŞİD’in mali rezervlerinin azaldığına fakat tükenmediğine, örgütün hâlihazırda birkaç yüz milyon dolarlık rezerve sahip olduğuna dikkat çekildi.

    Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
    © REUTERS / Shannon Stapleton
    Rusya: IŞİD’e silah teslimatları dış istihbarat servislerinin himayesinde yapılıyor
    BMGK'nın oturumunda detayları paylaşılan Guterres'in terörle mücadele raporunda IŞİD'in bu yılın başlarında hidrokarbon üretme olanaklarından yoksun kaldığı, fakat askeri operasyonların azalmasının, örgütün Suriye'nin doğusundaki bazı petrol yataklarının kontrolünü ele geçirmeye olanak sağladığı kaydedildi.

    Guterres, "Sonuç itibarıyla petrol eskisi gibi grup için bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor, örgüt hem kendi ihtiyaçları, hem de yerel pazara satış için petrol çıkarmak amacıyla ilkel yöntemler kullanıyor" ifadelerini kullandı.

    Raporda, örgütün diğer gelir kaynaklarını dağıtım şebekelerinden petrol gasp ederek, tamamen ya da kısmen kontrol ettiği bölgelerdeki ticari noktalara ‘vergi ödeterek', ayrıca yerel para birimiyle göreceli olarak küçük fidyeler almak için yerli girişimcileri kaçırarak sağladığı kaydedildi.

    Guterres'e göre IŞİD, bölgede çeşitli projelere yatırım yaparak farklı şirketlerde, özellikle de inşaat firmalarında, döviz bürolarında, tarım, balıkçılık ve oteller dâhil gayrimenkul sektörlerinde pozisyonunu güçlendirdi.

    Raporda, "IŞİD'in mali destekçilerinin ve ağlarının faaliyetlerini komşu ülkelere kaydırabileceği yönünde kuşkularımız var" ifadelerine yer verildi.

    İlgili konular:

    'Suriye ordusu, Tulul Safa'da IŞİD'in son kalesini kuşattı'
    Koalisyon, IŞİD’in yenildiğini kabul etmek istemiyor
    Rus Dışişleri: Afganistan'daki IŞİD militanlarına helikopterlerle silah taşındığı tespit edildi
    Koalisyon sözcüsü: Türkiye ve ABD arasındaki gerilim, IŞİD'le mücadeleyi etkilemez
    Kendisini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaşan Ezidi kadın, hikayesini Sputnik’e anlattı
    Etiketler:
    mali destek, rapor, BM, IŞİD, Antonio Guterres, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünya üzerindeki gizemli delikler
    Dünya üzerindeki gizemli çukurlar
    Karikatür
    Çin'in ABD'ye getirdiği 16 milyar dolarlık ilave vergiler yürürlüğe girdi
    İnfografik
    Putin'in yeni limuzini: Aurus
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet